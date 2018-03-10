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Постер фильма Наследие охотника на белохвостых оленей
5.5
Киноафиша Фильмы Наследие охотника на белохвостых оленей
5.5

Наследие охотника на белохвостых оленей

, 2018
The Legacy of a Whitetail Deer Hunter
США / комедия, драма / 18+
Постер фильма Наследие охотника на белохвостых оленей
5.5

О фильме

Опытный охотник Бак Фергюсон и его верный оператор Дон отправляются на выходные в лесное приключение, чтобы наладить контакт c юным сыном Бака.

В ролях

Джош Бролин
Джош Бролин
Buck Ferguson
Дэнни МакБрайд
Дэнни МакБрайд
Don
Скут МакНэри
Скут МакНэри
Greg
Монтана Джордан
Монтана Джордан
Jaden Ferguson
Кэрри Кун
Кэрри Кун
Linda
Томми Браун
Golf Bravo
Уилльям Ковбой Рид
Deer Hunter
Крис Хилл ст.
Gang Bang Man
Gigi McKelvey
Receptionist
Carma Parente
Kimberly
Режиссер Джоди Хилл
Сценарист Джоди Хилл, Дэнни МакБрайд, John Carcieri
Композитор Джозеф Стефенс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 6 июля 2018
Премьера в мире 10 марта 2018
Производство Rough House Pictures, Scott Rudin Productions
Другие названия
The Legacy of a Whitetail Deer Hunter, De caza con papá, My Deer Hunter Dad, A caccia con papà, Ak Kuyruklu Geyik Avcısının Mirası, Das Vermächtnis des Weißwedelhirschjägers, Di Sản Của Người Thợ Săn Hươu, Minha Primeira Caçada, O Legado de um Caçador de Veados de Cauda Branca, Polowanie z tatą, Valgesaba hirveküti pärand, Η κληρονομιά του λευκόουρου ελαφιού, Наследие охотника на белохвостых оленей, 北美小鹿獵人傳奇, 父さんはオジロジカ・ハンター, Das Vermaechtnis des Weisswedelhirschjaegers

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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