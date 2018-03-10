ПроизводствоRough House Pictures, Scott Rudin Productions
Другие названия
The Legacy of a Whitetail Deer Hunter, De caza con papá, My Deer Hunter Dad, A caccia con papà, Ak Kuyruklu Geyik Avcısının Mirası, Das Vermächtnis des Weißwedelhirschjägers, Di Sản Của Người Thợ Săn Hươu, Minha Primeira Caçada, O Legado de um Caçador de Veados de Cauda Branca, Polowanie z tatą, Valgesaba hirveküti pärand, Η κληρονομιά του λευκόουρου ελαφιού, Наследие охотника на белохвостых оленей, 北美小鹿獵人傳奇, 父さんはオジロジカ・ハンター, Das Vermaechtnis des Weisswedelhirschjaegers