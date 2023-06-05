Избалованные проповедники решают свои проблемы в трейлере третьего сезона «Праведных Джемстоунов»

Стриминговый сервис Max представил трейлер третьего сезона комедийного сериала «Праведные Джемстоуны».

Шоу повествует о всемирно известной семье телепроповедников Джемстоунов, скрывающих свою непомерную жадность и порочность за масками наигранного благочестия и религиозности. Однажды избалованные дети патриарха Джемстоунов Джесси (Дэнни Макбрайд), Кельвин (Адам Дивайн) и Джуди (Эди Паттерсон) исполняют свою давнюю мечту о власти и забирают у отца (Джон Гудман) контроль над семейной Церковью. Однако встав во главе масштабного бизнеса, они обнаруживают, что управлять им совсем не так просто, как им казалось на первый взгляд. Вскоре героям приходится на тяжком опыте узнать, во сколько на самом деле обходится их экстравагантный образ жизни.

В новом ролике троица Джемстоунов сталкивается с падением интереса аудитории к их проповедям. Эта ситуация вынуждает героев пойти на отчаянные меры, изменить свой подход к управлению Церковью и отправиться на поиски новых источников прихожан и финансирования.

В новых сериях к актерскому составу сериала присоединились Стив Зан, Стивен Дорфф, Шей Уигэм, Кристен Джонстон, Лукас Хаас и другие.

Шоураннером проекта выступает Макбрайд, наиболее известный по комедии «Храбрые перцем» (2010) и хоррору «Хэллоуин» (2018). Он также исполняет функции постановщика шоу вместе с Джоди Хиллом («Миротворец») и Дэвидом Гордоном Грином («Джо»).

Премьера первых двух эпизодов третьего сезона «Праведных Джемстоунов» состоится 18 июня. Сезон будет состоять из девяти серий.