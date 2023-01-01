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Скоро в прокате "Турбозавры. Зимние приключения"
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Проблемиста
Problemista
Проблемиста, 2023
2023 / США
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Жанр:
комедия
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Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
2023
Режиссер
Хулио Торрес
В ролях
Тильда Суинтон
Изабелла Росселлини
Грета Ли
Джеймс Скалли
RZA
Все актеры и съемочная группа
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