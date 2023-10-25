Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Кошки-мышки - дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Кошки-мышки. Дублированный трейлер

Кошки-мышки. Дублированный трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 7 сентября 2023
Кошки-мышки – Застенчивая студентка Марго всё свободное время проводит на учёбе или на рутинной работе в арт-кинотеатре. Невинный флирт с постоянным посетителем Робертом постепенно перетекает во взаимную симпатию и бесконечные остроумные переписки. Вот только каждое их романтическое свидание оборачивается настоящей катастрофой. Постепенно Марго начинает всё больше сомневаться, кто же на самом деле Роберт — странный, но добрый парень, или же скрывающий истинные намерения маньяк. Однако закончив их отношения, Марго понимает, что игра в кошки-мышки только началась и теперь может привести к смертельным последствиям...
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Martha Marcy 25 октября 2023, 01:41
Оценка
Многого от фильма не ждала, но он, на удивление, оказался вполне неплох. В целом сделан очень остроумно, а местами совершенно невероятно остроумно. На пару минут в фильм зашла Изабелла Росселлини, чем задала стиль всему фильму.
25 октября 2023, 01:41 Ответить
elizavetamanager 25 октября 2023, 08:34
Оценка
Скромная студентка Марго, которая подрабатывает в кинотеатре.У нее завязывается флирт с одним из постоянных посетителей. Роберт кажется милым, и у него есть кошки, что сразу подкупает девушку. Невинная переписка переходит в романтические встречи, которые каждый раз заканчиваются самым неприятным образом для Марго. Она пытается прекратить общение с назойливым парнем, но тот раскрывается с неожиданной и пугающей стороны.

Кинолента открывается цитатой из романа Маргарет Этвуд «Рассказ служанки»: «Мужчина боится, что женщина будет над ним смеяться. Женщина боится, что мужчина убьет ее». И эти предложения полностью определяют все, что происходит на экране за два часа.

Основан на коротком рассказе Кристен Рупеньян «Кошатник». Его впервые опубликовали в 2017 году в журнале New Yorker, после чего он стал невероятно вирусным в интернете: многие девушки узнавали в строках свои неудачные и странные свидания.

Трейлер рисует конкретное ожидание от сюжета, а на деле все оказывается куда многослойнее и интереснее.

Пожалуй,постельная сцена заслуживает награды«Худшая сцена секса в истории кинематографа». Я давно так не смеялась, думаю каждая девушка найдет знакомые до боли моменты.😂

Трудно определить жанр : это и социальный хоррор, и кринж-комедия, и детективный триллер.

Мой вывод однозначно надо идти и смотреть этот фильм. Шикарный юмор, непредсказуемый сюжет и прекрасные актеры.
25 октября 2023, 08:34 Ответить
Киноафиша.инфо 25 октября 2023, 19:28
в ответ на сообщение Martha Marcy от 25 октября 2023, 01:41
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
25 октября 2023, 19:28 Ответить
Киноафиша.инфо 25 октября 2023, 19:28
в ответ на сообщение elizavetamanager от 25 октября 2023, 08:34
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
25 октября 2023, 19:28 Ответить
Фёдор Сердобинцев 28 октября 2023, 21:03
Оценка
Самый ужасный фильм за всю историю. Вообще ни о чем. Если это триллер, то почему ни одного убийства за весь фильм? Я два раза за фильм уснул, друг два раза за фильм уснул, жена друга за полчаса до конца фильма ушла есть пончики, и я ей завидую. Актеры нулевые, сценарий и режиссура вообще минусовые. Ни в коем случае не стоит тратить и рубля на этот фильм. Очень жаль потраченных денег.
28 октября 2023, 21:03 Ответить
Фёдор Сердобинцев 28 октября 2023, 21:10
в ответ на сообщение elizavetamanager от 25 октября 2023, 08:34
Оценка
Ни в коем случае не надо тратить деньги на эту чушь. Вообще ничего интересного. Даже с учетом того, что у нас мало что есть посмотреть, этот фильм должен стоять последним в списке. Абсолютное ничто
28 октября 2023, 21:10 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.2 Кошки-мышки
Кошки-мышки драма, триллер, 2023, Франция / США
Царевна-лягушка 2 - трейлер 02:25
Царевна-лягушка 2  трейлер
Отель "У погибшего альпиниста" - трейлер 02:19
Отель "У погибшего альпиниста"  трейлер
Спасти бессмертного - трейлер 02:27
Спасти бессмертного  трейлер
Скуф - трейлер 02:17
Скуф  трейлер
Смешарики. Сквозь вселенные - тизер 00:52
Смешарики. Сквозь вселенные  тизер
Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный - тизер-трейлер 01:08
Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный  тизер-трейлер
Литвяк - трейлер 02:47
Литвяк  трейлер
Человек, который смеется - основной трейлер 01:55
Человек, который смеется  основной трейлер
Малыш - трейлер 2 00:54
Малыш  трейлер 2
История игрушек 5 - дублированный трейлер 02:23
История игрушек 5  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше