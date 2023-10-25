Кошки-мышки
– Застенчивая студентка Марго всё свободное время проводит на учёбе или на рутинной работе в арт-кинотеатре. Невинный флирт с постоянным посетителем Робертом постепенно перетекает во взаимную симпатию и бесконечные остроумные переписки. Вот только каждое их романтическое свидание оборачивается настоящей катастрофой. Постепенно Марго начинает всё больше сомневаться, кто же на самом деле Роберт — странный, но добрый парень, или же скрывающий истинные намерения маньяк. Однако закончив их отношения, Марго понимает, что игра в кошки-мышки только началась и теперь может привести к смертельным последствиям...
Кинолента открывается цитатой из романа Маргарет Этвуд «Рассказ служанки»: «Мужчина боится, что женщина будет над ним смеяться. Женщина боится, что мужчина убьет ее». И эти предложения полностью определяют все, что происходит на экране за два часа.
Основан на коротком рассказе Кристен Рупеньян «Кошатник». Его впервые опубликовали в 2017 году в журнале New Yorker, после чего он стал невероятно вирусным в интернете: многие девушки узнавали в строках свои неудачные и странные свидания.
Трейлер рисует конкретное ожидание от сюжета, а на деле все оказывается куда многослойнее и интереснее.
Пожалуй,постельная сцена заслуживает награды«Худшая сцена секса в истории кинематографа». Я давно так не смеялась, думаю каждая девушка найдет знакомые до боли моменты.😂
Трудно определить жанр : это и социальный хоррор, и кринж-комедия, и детективный триллер.
Мой вывод однозначно надо идти и смотреть этот фильм. Шикарный юмор, непредсказуемый сюжет и прекрасные актеры.
