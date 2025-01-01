Меню
Изабелла Росселлини
Награды
Награды и номинации Изабеллы Росселлини
Isabella Rossellini
Награды и номинации Изабеллы Росселлини
Оскар 2025
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 1988
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Сандэнс 2011
Американская фантастика
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Берлинале 2013
Камера Берлинале
Победитель
Берлинале 1998
Особое упоминание
Победитель
