6 героев и 1 знак: что значит родимое пятно в виде кометы, которое странствует по телам в «Облачном атласе»

Помимо «Игры престолов» есть еще 5 проектов, связанных с сериалом: включили в список даже пародию фанатов

«Я сделаю ему предложение...»: спустя 53 года эту фразу из «Крестного отца» понимают неправильно — и вот почему

Когда происходит действие «Колец власти» — задолго до рождения Фродо и Бильбо: сериал переписал хронологию Толкина

Не Фаркуад и не Чарминг: для «Шрэка 5» нашли идеального злодея — такую насмешку Disney могут и не простить

Все еще ждете новые серии? Продолжение «Киберслава» выйдет лишь в 2027 году, но это уже будет совсем не аниме

Косили как траву: финал «Аркейна» уничтожил остатки любимых героев — в общей сложности 15 персонажей не дожили до титров

Кэндзяку, поплачь: фанаты выбрали самых ужасающих злодеев «Магической битвы» – без Дзего и Гето даже в топ-5

Эти 5 фильмов СССР идеальны для осеннего настроения: попробуйте угадать их по кадру (тест)

«Мальчик и птица» многим показался самым скучным и «пустым» аниме Миядзаки: раскопали скрытый смысл мульта и готовы доказать обратное