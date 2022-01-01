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Spaceman

Астронавт, 2022

2022 / США
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Год выпуска 2022
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Йохан Ренк
В ролях
Адам Сэндлер
Адам Сэндлер
Пол Дано
Пол Дано
Кэри Маллиган
Кэри Маллиган
Кунал Нэйэр
Кунал Нэйэр
Изабелла Росселлини
Изабелла Росселлини
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Астронавт 1 постер
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