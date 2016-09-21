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Постер к сериалу Последний кандидат
Постер к сериалу Последний кандидат
Постер к сериалу Последний кандидат
Постер к сериалу Последний кандидат
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
4 постера
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Последний кандидат
Последний кандидат (2016 - 2019) Designated Survivor 18+
Год выпуска 2016
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ABC
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 53 часа 0 минут
О чем сериал

«Последний кандидат» — политический сериал, рассказывающий историю о том, как заурядный чиновник стал главой США. Все началось с террористического акта в Капитолии, в результате которого погиб президент и его ближайшее окружение. Вакантное место достается министру жилищного строения и городского развития Томасу Киркману, до конца не осознающему, что его ждет впереди. Теракт оказывается лишь началом вереницы трагических событий, тогда как граждане не принимают нового лидера. Сумеет ли дежурный преемник Том доказать собственную легитимность?

Последний кандидат - трейлер третьего сезона
Последний кандидат
трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
David Guggenheim
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд Tom Kirkman
Мэгги Кью
Мэгги Кью Hannah Wells
Кэл Пенн
Кэл Пенн Seth Wright
Бен Лосон Damian Rennett
ЛаМоника Гарретт
ЛаМоника Гарретт Mike Ritter
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Последний кандидат - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 21 эпизод
 
Последний кандидат - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 22 эпизода
 
Последний кандидат - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2019, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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