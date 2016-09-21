«Последний кандидат» — политический сериал, рассказывающий историю о том, как заурядный чиновник стал главой США. Все началось с террористического акта в Капитолии, в результате которого погиб президент и его ближайшее окружение. Вакантное место достается министру жилищного строения и городского развития Томасу Киркману, до конца не осознающему, что его ждет впереди. Теракт оказывается лишь началом вереницы трагических событий, тогда как граждане не принимают нового лидера. Сумеет ли дежурный преемник Том доказать собственную легитимность?