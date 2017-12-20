«Сламбер: Лабиринты сна»: Рецензия Киноафиши

И пришла ночница

Когда-то в детстве у Элис в результате несчастного случая умер брат. Она до сих пор не может с этим смириться. Что-то странное было тогда, что-то, что мучает доктора до сих пор. Настолько, что, встретив семью Морган, она уже не может спать спокойно. В прямом и переносном смысле, ведь теперь ее разум бередит ночной монстр, словно кукловод управляющий людьми, погружая их в дебри изучения таких доселе неизвестных обывателям терминов, как «сонный паралич», «парасомния», «ночной ужас» и т.д.

Кадр из фильма «Сламбер: Лабиринты сна»

И нет, как ни странно, «Сламбер» - это не визуальное пособие для начинающих докторов. Вслед за «Не стучи дважды» Джеймса, двукратно вышедшем сперва в формате киноленты, а после – в формате VR-игры, Джонатан Хопкинс погрузился в мифологию, вытащив на свет и суд зрителя поверья о полуночнице, ночнице, вештице, ночной ведьме, канашибари. Но сделал он это, наполнив ночного монстра собственным смысловым наполняющим. Для полноты картины мифологии противостоит медицинский критический взгляд, сосредоточием которого является доктор Элис Арнольдс (Мэгги Кью) и ее коллега. Тот же Джеймс достаточно поигрался с Бабой-Ягой, но, однако же, сделал это куда аккуратнее. В отличие от чудовища в «Не стучи дважды», где рациональная мысль не мешает противостоянию человека и хаоса, действуя по Кинговским законам раскрытия жанра, Хопкинс грубо вмешивается в подсознательное, вызывая легкое чувство раздражения.

Кадр из фильма «Сламбер: Лабиринты сна»

Вместо того чтобы доктор Элис и зритель вместе с ней блуждали по лабиринтам настоящего кошмара, режиссер заставляет героиню закрываться, замыкаться на собственной истории, нивелируя всякий шанс на симпатию с той стороны экрана по отношению к своей особе. Персонаж, который, по идее, должен был выступать в качестве победителя дракона, в истории присутствует постольку поскольку, уступая и по количеству экранного времени, и по, что греха таить, актерской игре Кристен Буш, исполняющую роль Сары Морган, матери семейства и защитнице своих детей. Потребовалась крепкая пощечина, чтобы Элис наконец-то перестала страдать и стала действовать – та модель поведения, которая ожидалась от нее с самого начала. Впрочем, Сламберу достаточно было приложить ее головой о стену, чтобы все старания Мэгги пошли насмарку.

Кадр из фильма «Сламбер: Лабиринты сна»

Между тем стоит отметить замечательный подбор младших актеров. Хонор Книфси, играющая примерно на одном уровне со старшими партнерами, своего персонажа Эмили сделала совершенно непохожей на чокнутую Джозефину в «Скрюченном домишке». Ее пугающая, холодная сестренка оттеняет теплого и располагающего к себе Лукаса Бонда в роли Дэниела. Последний несет в себе одну из главных загадок фильма: отчего ночной монстр так стремится заполучить именно этого мальчишку? Почему он так хочет убить мальчика?

В попытках придумать то, чего не придумали еще до него, Хопкинс помещает свое чудовище не в реальность, не в другой мир и даже не в сны, а в трещины между всем этим, заставляя Фрэдди обливаться горькими слезами. Не помогает навязчивая мелодия, грамотно вкрапленная в повествование, стандартные для жанра визуальные и звуковые эффекты. Даже как бы намекающие на существование «идеи фикс» у Элис в виде художественных кадров с подвешенной в пустоте героиней, не спасают положения.

Кадр из фильма «Сламбер: Лабиринты сна»

Впрочем, ночница действительно страшен. Достаточно ровный по своей динамике фильм приобретает новые краски по мере нагнетания обстановки и раскрытия задумки режиссера. Хотя, конечно, все это мы уже видели в «И пришел бука» Кинга, правда, без медицинского осмысления происходящего.

Хопкинс отчаянно и упрямо сочетает знакомые приемы с собственно придуманными, переплетает множество сюжетных линий, идей, чтобы наполнить картину красками и захватить читателя. В основу повествования он взял сонный паралич – состояние, в котором может оказаться каждый. Некоторые моменты действительно страшные – бодихоррор, воздействие на подсознательное, спекуляция на общечеловеческом желании наконец-то выспаться и невозможность исполнения данного желания. Все это делает из «Сламбера» ужастик вполне достойный, по крайней мере, действительно страшный. Что и говорить, Хопкинсу удалось найти нишу для своего детища – не в рядах великолепных картин, но и не среди проходных ужастиков. Так, в трещинах между всем этим.

Потапова Галина

Фильм в российском прокате с 11 января 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Сламбер: Лабиринты сна»