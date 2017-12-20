«Сламбер: Лабиринты сна»: Рецензия Киноафиши
Когда-то в детстве у Элис в результате несчастного случая умер брат. Она до сих пор не может с этим смириться. Что-то странное было тогда, что-то, что мучает доктора до сих пор. Настолько, что, встретив семью Морган, она уже не может спать спокойно. В прямом и переносном смысле, ведь теперь ее разум бередит ночной монстр, словно кукловод управляющий людьми, погружая их в дебри изучения таких доселе неизвестных обывателям терминов, как «сонный паралич», «парасомния», «ночной ужас» и т.д.
И нет, как ни странно, «Сламбер» - это не визуальное пособие для начинающих докторов. Вслед за «Не стучи дважды» Джеймса, двукратно вышедшем сперва в формате киноленты, а после – в формате VR-игры, Джонатан Хопкинс погрузился в мифологию, вытащив на свет и суд зрителя поверья о полуночнице, ночнице, вештице, ночной ведьме, канашибари. Но сделал он это, наполнив ночного монстра собственным смысловым наполняющим. Для полноты картины мифологии противостоит медицинский критический взгляд, сосредоточием которого является доктор Элис Арнольдс (Мэгги Кью) и ее коллега. Тот же Джеймс достаточно поигрался с Бабой-Ягой, но, однако же, сделал это куда аккуратнее. В отличие от чудовища в «Не стучи дважды», где рациональная мысль не мешает противостоянию человека и хаоса, действуя по Кинговским законам раскрытия жанра, Хопкинс грубо вмешивается в подсознательное, вызывая легкое чувство раздражения.
Вместо того чтобы доктор Элис и зритель вместе с ней блуждали по лабиринтам настоящего кошмара, режиссер заставляет героиню закрываться, замыкаться на собственной истории, нивелируя всякий шанс на симпатию с той стороны экрана по отношению к своей особе. Персонаж, который, по идее, должен был выступать в качестве победителя дракона, в истории присутствует постольку поскольку, уступая и по количеству экранного времени, и по, что греха таить, актерской игре Кристен Буш, исполняющую роль Сары Морган, матери семейства и защитнице своих детей. Потребовалась крепкая пощечина, чтобы Элис наконец-то перестала страдать и стала действовать – та модель поведения, которая ожидалась от нее с самого начала. Впрочем, Сламберу достаточно было приложить ее головой о стену, чтобы все старания Мэгги пошли насмарку.
Между тем стоит отметить замечательный подбор младших актеров. Хонор Книфси, играющая примерно на одном уровне со старшими партнерами, своего персонажа Эмили сделала совершенно непохожей на чокнутую Джозефину в «Скрюченном домишке». Ее пугающая, холодная сестренка оттеняет теплого и располагающего к себе Лукаса Бонда в роли Дэниела. Последний несет в себе одну из главных загадок фильма: отчего ночной монстр так стремится заполучить именно этого мальчишку? Почему он так хочет убить мальчика?
В попытках придумать то, чего не придумали еще до него, Хопкинс помещает свое чудовище не в реальность, не в другой мир и даже не в сны, а в трещины между всем этим, заставляя Фрэдди обливаться горькими слезами. Не помогает навязчивая мелодия, грамотно вкрапленная в повествование, стандартные для жанра визуальные и звуковые эффекты. Даже как бы намекающие на существование «идеи фикс» у Элис в виде художественных кадров с подвешенной в пустоте героиней, не спасают положения.
Впрочем, ночница действительно страшен. Достаточно ровный по своей динамике фильм приобретает новые краски по мере нагнетания обстановки и раскрытия задумки режиссера. Хотя, конечно, все это мы уже видели в «И пришел бука» Кинга, правда, без медицинского осмысления происходящего.
Хопкинс отчаянно и упрямо сочетает знакомые приемы с собственно придуманными, переплетает множество сюжетных линий, идей, чтобы наполнить картину красками и захватить читателя. В основу повествования он взял сонный паралич – состояние, в котором может оказаться каждый. Некоторые моменты действительно страшные – бодихоррор, воздействие на подсознательное, спекуляция на общечеловеческом желании наконец-то выспаться и невозможность исполнения данного желания. Все это делает из «Сламбера» ужастик вполне достойный, по крайней мере, действительно страшный. Что и говорить, Хопкинсу удалось найти нишу для своего детища – не в рядах великолепных картин, но и не среди проходных ужастиков. Так, в трещинах между всем этим.
Потапова Галина
Фильм в российском прокате с 11 января 2018 года
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