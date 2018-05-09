«Аферисты поневоле»: Рецензия Киноафиши

Негодяи Тарантино

Пара преступников, а по совместительству муж и жена - Питер и Харриет (Тим Рот и Ума Турман) - проворачивают разные незаконные дела: чаще всего воруют или перевозят наркотики. Вот только разбогатеть им никак не удаётся, они вечно тратят деньги то на азартные игры, то на алкоголь и различные препараты. Но однажды они умудрились растратить крупную сумму, которая принадлежала их подельнице Ирине (Мэгги Кью). Теперь она жаждет не только вернуть свои деньги, но и отомстить парочке. Питер и Харриет перебираются в США, где пытаются как-то заработать денег. И тут им улыбается удача — появляется шанс украсть очень дорогое кольцо. Но проблема в том, что Ирина уже выследила их.

Кадр из фильма «Аферисты поневоле»

Пародийность фильма «Аферисты поневоле» заметна чуть ли не с самых титров, выполненных в классическом стиле «под Джеймса Бонда». И именно с этим настроением и нужно воспринимать всё происходящее на экране. Ведь если разбирать сюжет хоть сколько-нибудь серьёзно, то в глаза сразу бросается нелогичность, провалы в сюжете и откровенная нелепость всех героев. Но в этом и была задумка авторов. Здесь все играют скорее гротескные маски, а не реальных персонажей. Герой Тима Рота не трезвеет вообще никогда. Увидеть его в кадре без бутылки или таблеток практически невозможно. Ума Турман постоянно принимает красивые позы и двигает бёдрами. Учитывая, что оба эти актёра знакомы публике в первую очередь по фильмам Тарантино, выбор именно этой пары на главные роли кажется остроумной иронией.

Кадр из фильма «Аферисты поневоле»

Не менее ярко выглядят и остальные персонажи. Без преувеличения можно сказать, что в этом фильме нет ни одного положительного персонажа. Герои встречаются со старым знакомым — священником (Стивен Фрай), который не только торгует наркотиками, но и готов предать любого за деньги. Ну а семья бывшей жены Питера, у которой они и пытаются украсть кольцо — откровенное собрание безумцев. Муж изменяет ей со всеми подряд, немец-дворецкий ходит в шортах и намекает всем на секс. Ну а помощница Джина — просто апофеоз абсурдного поведения. И всё это, возможно, не выглядело так смешно, если бы на роли не пригласили известных актёров. Жену, например, играет Элис Ив, а ту самую Джину — Паркер Поузи.

Кадр из фильма «Аферисты поневоле»

При всём комичном содержании нельзя не отметить очень правильную и хорошую работу режиссёра и оператора. Отдельные сцены иногда даже снимают в разной цветовой гамме: красные тона клуба, где все герои и злодеи отдыхают, или синие ночью. Кроме того видно, что режиссёр очень любит фигуру и тело Умы Турман. Отдельным планам с ней отдано немало экранного времени, и это идёт только в плюс фильму, её сцены можно смотреть буквально как картинки. При этом Тим Рот замечателен как раз тем, что выглядит очень потрёпанным. Он будто и не играет вовсе, а просто ходит или сидит с неизменной бутылкой или стаканом алкоголя. На их фоне постоянно позируют Криспин Гловер и София Вергара. Стивен Фрай обеспечивает сдержанный, но невероятно пошлый юмор, а Паркер Поузи добавляет в происходящее глупости в духе комедий братьев Цукеров.

Кадр из фильма «Аферисты поневоле»

В итоге «Аферисты поневоле» — совсем не тот фильм, над которым нужно или даже можно много думать. Он снят совершенно не для этого. Большинство сюжетных поворотов можно предсказать, но от этого они становятся ещё смешнее. Актёры (за исключением Тима Рота) откровенно переигрывают, но явно не из-за недостатка таланта, а ради смеха и удовольствия. Картина представляет собой откровенный балаган лишь в тонкой оболочке криминальной истории, но отличные актёры и хороший оператор делают так, что смотреть её легко и приятно, если, конечно, зрителю не чужд чёрный юмор. Полтора часа пролетают незаметно со смехом и при полном отсутствии переживаний за кого-либо из героев — все они откровенные негодяи, и их не жалко. И оттого можно смеяться над любыми трудностями, с которыми они сталкиваются.

Алексей Хромов

В российском прокате с 14 июня 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Аферисты поневоле»