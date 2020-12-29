«С днем смерти»: Рецензия Киноафиши

Кристин (Мэгги Кью) и ее супруг Нил (Люк Хемсворт) просыпаются после определенно неудавшейся ночи. Оба полураздетые, испачканные в земле и крови. Не в состоянии ничего вспомнить, они безуспешно пытаются убраться с острова, на котором проводили отпуск. Если верить новостным сводкам, надвигается шторм, но местные не придают этому никакого значения и убеждают пару в том, что подобных катаклизмов на этой земле не происходило уже около двухсот лет. Успокоившись, супруги замечают еще большую странность. В памяти телефона, среди многочисленных туристических фото, покоится видеофайл, на котором запечатлено, как пара сначала угощается неким напитком в баре, после чего в нетрезвом состоянии шатается по окрестностям. Все бы ничего, но в кульминации записи Нил душит Кристин, а затем закапывает ее в землю. На этом загадочного не становится меньше. Женщину тошнит травой и змеями, она на время перестает разделять реальность и галлюцинации, а окружающие с особым интересом посматривают на загадочный медальон, который Кристин нашла рядом с собой поутру. Готовится некий заговор. Остров и его жители что-то определенно скрывают. Все, кроме Нила, ведут себя слишком странно, разобраться во всем мешает языковой барьер и постоянные недомогания героев.

С днем смерти

«С днем смерти» — новый фильм Даррена Линна Боусмана, в котором постановщик выступил, как часто случается в последние годы, наемной силой. Выбор материала, впрочем, понятен. Деформация плоти: Кристин замечает на теле нездоровые синяки, словно гниет изнутри, ощущает слабость и испытывает острое недомогание. Острая дереализация: окружающие посмеиваются между собой — начиная от врачей и заканчивая официантками. Таинственную запись на телефоне местные характеризуют как «Голливуд», убеждая сломленную женщину в том, что ей все показалось. Затем и вовсе злосчастный видеофайл сотрут, на пару минут выкрав смартфон. Все это излюбленные мотивы режиссера «Генетической оперы». Что для Боусмана также значимо — отсутствие ощущения линейного времени. Даже в своих не самых удачных работах, вроде «11.11.11», он придерживался этого принципа, вынуждая своих героев переживать долгий мучительный день, который может и вовсе не закончиться. Курортный остров, пусть и территория под открытым небом, но на деле локация не сильно больше нескольких комнат, которые Боусман осваивал в многочисленных фильмах франшизы «Пила». Это все равно замкнутое пространство, в котором любой встречный направит по «нужному» пути, раз за разом подвергая героев очередным унижениям.

С днем смерти

Боусман увлеченно работает с фактурой Таиланда: местные празднества, культура погребения, мифологемы. Нил приезжает на остров, в том числе чтобы изучить традиции. Мужчина оказывается посреди карнавального шествия, сначала не без интереса фотографируя происходящее, а затем безуспешно пытаясь выбраться из толпы. Схожего эффекта режиссер добивается и в отношении зрителя, который должен оказаться на месте Нила и почувствовать бессилие. Временами заметна нескрываемая ирония Боусмана по отношению к обстоятельствам, в которых оказались герои «Дня». Кристин упоминает «Плетеного человека», будучи убежденной, что главного героя фильма погубило отсутствие мобильного телефона. Неизбежно все оказывается несколько сложнее: не спасает наличие смартфона и супружескую пару — таков закон жанра. «С днем смерти» не переосмысление мотива «американец в беде», это традиционный по своим задачам и исполнению мистический триллер, в котором Боусман небезуспешно пугает лукавыми ухмылками и нарочито благими намерениями каждого из жителей острова.