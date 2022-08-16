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Постер фильма Почему на земле?
8.3
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8.3

Почему на земле?

, 2022
Why on Earth
США / документальный / 18+
Постер фильма Почему на земле?
8.3

В ролях

Кэти Клири
Self
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
Self
Пол Хилтон
Мэгги Кью
Мэгги Кью
Self
Джон Сэлли
Self
Кристин Бауэр
Кристин Бауэр
Self
Шеннон Элизабет
Шеннон Элизабет
Self
Jim Abernethy
Self
Wilfred Chivell
Self
Бируте Галдикас
Self
Panut Hadisiswoyo
Self
Режиссер Кэти Клири
Сценарист Кристин Риццо
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 16 августа 2022
Премьера в мире 16 августа 2022
Производство Peace 4 Animals
Другие названия
Why on Earth, We Are One

Рейтинг фильма

8.3
Оцените 13 голосов
7.3 IMDb
Обновлено 21 мая 2025

Отзывы о фильме

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