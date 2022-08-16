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8.3
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Фильмы
Почему на земле?
8.3
Почему на земле?
, 2022
Why on Earth
США / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Похожие
8.3
В ролях
Кэти Клири
Self
Клинт Иствуд
Self
Пол Хилтон
Мэгги Кью
Self
Джон Сэлли
Self
Кристин Бауэр
Self
Шеннон Элизабет
Self
Jim Abernethy
Self
Wilfred Chivell
Self
Бируте Галдикас
Self
Panut Hadisiswoyo
Self
Режиссер
Кэти Клири
Сценарист
Кристин Риццо
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 15 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
16 августа 2022
Премьера в мире
16 августа 2022
Производство
Peace 4 Animals
Другие названия
Why on Earth, We Are One
Еще
Рейтинг фильма
8.3
Оцените
13
голосов
7.3
IMDb
Обновлено 21 мая 2025
Отзывы о фильме
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