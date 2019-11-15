«Мидуэй»: Рецензия Киноафиши

Начало Второй мировой войны, США сохраняет нейтралитет, но внезапная атака на Пёрл-Харбор заставляет страну вступить в войну. В 1942 году японский флот и авиация планируют окончательно подавить силы врага, атаковав базу на атолле Мидуэй. Но американцы, разгадав шифр радиопередач, уже готовятся к сражению, которое переломит ход войны.

Битва за Мидуэй — один из определяющих моментов в войне для США, своеобразная противоположность Пёрл-Харбору. Победа американцев в этом сражении, хоть и добытая ценой огромных потерь, заставила японцев перейти от нападения к обороне и в корне изменила расстановку сил в Тихом океане.

Об этой битве уже не раз рассказывали с экранов, но теперь за дело взялся мастер блокбастеров Роланд Эммерих. Это и определило все достоинства и недостатки картины. Похоже, режиссёр и сценарист решили создать самое масштабное полотно об участии флота и авиации США во Второй мировой, но забыли, что зрителей нужно не просто удивить массовыми сражениями, стоило бы ещё и показать живых людей в этой страшной войне.

Сюжет фильма охватывает не только саму битву за Мидуэй, но и множество предшествующих событий: атаку на Пёрл-Харбор, авиарейд Джеймса Дулиттла на Токио, перехват шифровок. Поэтому в действие вводят очень много персонажей. С какой-то стороны, это хорошо, Эммерих поначалу пытается показать, что победа в сражении — дело рук не какого-нибудь героя-одиночки, а результат долгой подготовки и действий множества людей от генералов до шифровальщиков и, конечно, пилотов.

Авторы набрали действительно впечатляющий актёрский состав, который, к тому же, неплохо соответствует историческим прототипам (их покажут в финальных титрах). Но странным образом они забыли сделать из большинства героев живых людей. Некоторые критики ругали «Дюнкерк» Нолана за излишне пафосные слова в финале. В «Мидуэе» клишированные фразы валятся одна за другой из уст буквально всех персонажей. Раз за разом генералы, пилоты и даже механики повторяют громкие слова про долг, работу, защиту и спасение. И за этим теряются живые переживания, страхи и ошибки.

Мидуэй

Самые сильные актёры Вуди Харрельсон и Патрик Уилсон как могут вытягивают свои не слишком большие роли. Аарон Экхарт и вовсе появляется на считанные минуты, просто чтобы напомнить о важном событии в войне. А большую часть драмы возложили на Эда Скрейна, который, увы, справляется далеко не всегда, отыгрывая одни и те же эмоции.

В результате попытка показать настоящих участников войны оборачивается сплошными клише. А персонаж Скрейна к финалу всё-таки превращается в супермена. И это при том, что реальный Дик Бест, которого он играет, действительно был настоящим героем, но обилие пафоса делает его действия слишком неправдоподобными.

Ещё хуже обстоят дела с японским командованием. Первая сцена фильма намекает, что врагов США всё же покажут не карикатурными злодеями, а такими же военными, просто сражающимися на другой стороне. Но к финалу, помимо одной эмоциональной сцены, они лишь произносят пафосные фразы.

Однако не нужно думать, что фильм вышел совсем уж скучным. В том, что Эммерих, снявший «День независимости» и «Послезавтра», покажет масштабные разрушения и крутые спецэффекты, сомневаться не приходилось. И тут он позволил себе размах на весь выделенный бюджет. Конечно, обилие CGI периодически бросается в глаза, но всё же на большом экране сражения впечатляют.

Ещё интересно, что желание хотя бы отчасти соответствовать реальным событиям делает эти сцены непохожими на традиционные выдуманные баталии. Здесь оказывается важнее причинно-следственная связь, а не крутость отдельного героя. Бомбы часто летят мимо цели, а какие-то действия выглядят просто бесполезными, но так и должно быть в реальной схватке.

Так что те, кто отправится в кино именно ради впечатляющих битв, наверняка останутся довольны. Вот только им придётся долго пережидать затянутые смысловые части. Для остальных же «Мидуэй» станет лишь поводом заинтересоваться реальными событиями и сравнить экранных героев с их прототипами.

Увы, фильм по большей части повторяет судьбу «Пёрл-Харбора» от Майкла Бэя, и снова проблема в режиссёре. Эммерих делает значительную ставку на красивую картинку, но превращает реальную историю в слишком неестественный сюжет.

Алексей Хромов