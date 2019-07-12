Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Анна»: Рецензия Киноафиши

«Анна»: Рецензия Киноафиши

12 июля 2019 00:00
«Анна»: Рецензия Киноафиши

Новый фильм культового француза и снова ― о смертельно опасной красотке.

Русские в этом сезоне в моде, вот и Люк Бессон положил глаз на Россию. В новой картине французский классик вновь рассказывает любимую историю о прекрасной убийце, только в этот раз её зовут Анна, и родом она из Советского Союза. На календаре 85-й год, в Москве уже чувствуется ветер перемен, на улицах встречаются иностранцы, а у молодёжи ― трава и ноутбуки (не спрашивайте). Дочь советского офицера, свернувшая не туда, Анна (Саша Лусс) прожигает жизнь с бандитом-абьюзером Петей (запоминающийся выход Александра Петрова), но быстро устаёт от его сутенёрской харизмы и решает начать новую жизнь в войсках РФ. Судьба не заставляет долго ждать, и вот уже философствующий агент КГБ Алекс (Люк Эванс) предлагает ей либо умереть, либо послужить родной стране. Анна сначала демонстративно вскрывает вены, но потом, немного подумав, зажимает порез и соглашается. Дальше начинаются прелести шпионской жизни: работа моделью в Париже под прикрытием, подружка-лесбиянка, фотосессии и, конечно, убийства. Любовник Алекс обещает ей скорый выход на пенсию, но начальство, по злополучной традиции, всё повышает пенсионный возраст. Так бы и шло, если бы однажды во время задания Анну на раскрыло ЦРУ с обходительным Ленни (Киллиан Мёрфи) во главе.

Пересказ сюжета «Анны» ― особое удовольствие, потому что сценарий картины и сам по себе похож на анекдот. Излюбленные темы Бессона ― смертоносная красота, секретные агенты, двойная жизнь ― на советской почве превращаются в невообразимую клюкву, сколь абсурдную, столь и изобретательную. Несмотря на безнадёжно устаревшие приёмы, «Анна» сделана с таким мальчишеским энтузиазмом, фантазией и самоотверженностью, что даже невольно завидуешь шестидесятилетнему классику. Кажется, Бессон и не заметил, как прошли эти 29 лет и 13 фильмов с момента выхода «Никиты», вобравшей в себя все мании режиссёра.

Вот и в «Анне» француз рассказывает всё ту же историю о неприкаянной девочке, обворожительной, но отчаявшейся, которая для одних становится инструментом, а для других ― приговором. Бессон изрядно повторяется и на уровне сцен: первое задание с подвохом, беззаветно преданный спутник (теперь ― спутница), охраняющий домашний очаг, миссия с иностранным послом, операция на особо охраняемом объекте ― всё это было в «Никите». Несмотря на буквальное самоцитирование, так до конца и не ясно, заигрывает ли режиссёр со зрителем или просто оттачивает до совершенства идею фикс, которая не даёт ему покоя уже столько лет.

«Анна»: Рецензия Киноафиши
«Анна»

При всей сюжетной вторичности картине есть что предложить зрителю. Бессон, кажется, что-то слышал о трендах: здесь много хореографического экшна, передающего привет «Джону Уику» с его долгими планами ближнего боя и использованием подручных средств. Никуда не делось и фирменное чувство ритма, когда параллельный монтаж и музыка делают своё нехитрое дело. Архаичная структура фильма с постоянными флэшбэками, дотошно разъясняющими происходящее на экране, может раздражать, но зато вы точно не уснёте. Надо отдать должное и модели Саше Лусс, которая, не стесняясь откровенно эксплуатационной роли (видимо, не привыкать), усердно выполняет свою работу.

Конечно, формальная удаль с трудом скрывает проблемы с содержанием. Образ Анны Бессон бесхитростно использует как метафору России на перепутье девяностых: недаром действие начинается в год прихода к власти Горбачёва, отца «перестройки». Прежняя жизнь ― грязный, одуревший от предвкушения свободы быт, спасением от которого может стать либо самозабвенное служение родной стране (правда, в быту особо ничего не изменится), либо манящая мифическая заграница. Для доходчивости здесь и начальники как по заказу: суровый, исполнительный, но не особо инициативный КГБшник Эванс и воспитанный, элегантный, немного стеснительный агент ЦРУ Мёрфи. Исторические аллюзии Бессон вплетает в любимый сюжет о самоопределении, чтобы на выходе получить неказистую оду независимости и свободе, как женской, так и национальной. Проблема только в том, что свобода эта мнимая.

Анна весь фильм переходит из рук в руки: она ― игрушка в руках спецслужб и кукла на подиуме. Меняются страны, разведки и мужчины (символично, что героиня ничего не чувствует к своей гражданской партнёрше), но девушка не перестаёт играть по правилам мужского мира, даже когда затевает диверсию против системы вместе с безжалостной карьеристкой Ольгой (уморительная Хеллен Мирен). Эта непрекращающаяся эксплуатация сопровождается благодарностями за ценные уроки и веру в себя, и от такого сочетания под конец становится дурно. Бессон чувствует необходимость как-то оправдать свои мальчишеские фантазии о смертельно опасной красотке и делает только хуже. Если веришь во что-то, не слушай никого.

Евгений Ермакович

Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
3 комментария
Related video
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»