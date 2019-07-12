«Анна»: Рецензия Киноафиши

Русские в этом сезоне в моде, вот и Люк Бессон положил глаз на Россию. В новой картине французский классик вновь рассказывает любимую историю о прекрасной убийце, только в этот раз её зовут Анна, и родом она из Советского Союза. На календаре 85-й год, в Москве уже чувствуется ветер перемен, на улицах встречаются иностранцы, а у молодёжи ― трава и ноутбуки (не спрашивайте). Дочь советского офицера, свернувшая не туда, Анна (Саша Лусс) прожигает жизнь с бандитом-абьюзером Петей (запоминающийся выход Александра Петрова), но быстро устаёт от его сутенёрской харизмы и решает начать новую жизнь в войсках РФ. Судьба не заставляет долго ждать, и вот уже философствующий агент КГБ Алекс (Люк Эванс) предлагает ей либо умереть, либо послужить родной стране. Анна сначала демонстративно вскрывает вены, но потом, немного подумав, зажимает порез и соглашается. Дальше начинаются прелести шпионской жизни: работа моделью в Париже под прикрытием, подружка-лесбиянка, фотосессии и, конечно, убийства. Любовник Алекс обещает ей скорый выход на пенсию, но начальство, по злополучной традиции, всё повышает пенсионный возраст. Так бы и шло, если бы однажды во время задания Анну на раскрыло ЦРУ с обходительным Ленни (Киллиан Мёрфи) во главе.

Пересказ сюжета «Анны» ― особое удовольствие, потому что сценарий картины и сам по себе похож на анекдот. Излюбленные темы Бессона ― смертоносная красота, секретные агенты, двойная жизнь ― на советской почве превращаются в невообразимую клюкву, сколь абсурдную, столь и изобретательную. Несмотря на безнадёжно устаревшие приёмы, «Анна» сделана с таким мальчишеским энтузиазмом, фантазией и самоотверженностью, что даже невольно завидуешь шестидесятилетнему классику. Кажется, Бессон и не заметил, как прошли эти 29 лет и 13 фильмов с момента выхода «Никиты», вобравшей в себя все мании режиссёра.

Вот и в «Анне» француз рассказывает всё ту же историю о неприкаянной девочке, обворожительной, но отчаявшейся, которая для одних становится инструментом, а для других ― приговором. Бессон изрядно повторяется и на уровне сцен: первое задание с подвохом, беззаветно преданный спутник (теперь ― спутница), охраняющий домашний очаг, миссия с иностранным послом, операция на особо охраняемом объекте ― всё это было в «Никите». Несмотря на буквальное самоцитирование, так до конца и не ясно, заигрывает ли режиссёр со зрителем или просто оттачивает до совершенства идею фикс, которая не даёт ему покоя уже столько лет.

«Анна»

При всей сюжетной вторичности картине есть что предложить зрителю. Бессон, кажется, что-то слышал о трендах: здесь много хореографического экшна, передающего привет «Джону Уику» с его долгими планами ближнего боя и использованием подручных средств. Никуда не делось и фирменное чувство ритма, когда параллельный монтаж и музыка делают своё нехитрое дело. Архаичная структура фильма с постоянными флэшбэками, дотошно разъясняющими происходящее на экране, может раздражать, но зато вы точно не уснёте. Надо отдать должное и модели Саше Лусс, которая, не стесняясь откровенно эксплуатационной роли (видимо, не привыкать), усердно выполняет свою работу.

Конечно, формальная удаль с трудом скрывает проблемы с содержанием. Образ Анны Бессон бесхитростно использует как метафору России на перепутье девяностых: недаром действие начинается в год прихода к власти Горбачёва, отца «перестройки». Прежняя жизнь ― грязный, одуревший от предвкушения свободы быт, спасением от которого может стать либо самозабвенное служение родной стране (правда, в быту особо ничего не изменится), либо манящая мифическая заграница. Для доходчивости здесь и начальники как по заказу: суровый, исполнительный, но не особо инициативный КГБшник Эванс и воспитанный, элегантный, немного стеснительный агент ЦРУ Мёрфи. Исторические аллюзии Бессон вплетает в любимый сюжет о самоопределении, чтобы на выходе получить неказистую оду независимости и свободе, как женской, так и национальной. Проблема только в том, что свобода эта мнимая.

Анна весь фильм переходит из рук в руки: она ― игрушка в руках спецслужб и кукла на подиуме. Меняются страны, разведки и мужчины (символично, что героиня ничего не чувствует к своей гражданской партнёрше), но девушка не перестаёт играть по правилам мужского мира, даже когда затевает диверсию против системы вместе с безжалостной карьеристкой Ольгой (уморительная Хеллен Мирен). Эта непрекращающаяся эксплуатация сопровождается благодарностями за ценные уроки и веру в себя, и от такого сочетания под конец становится дурно. Бессон чувствует необходимость как-то оправдать свои мальчишеские фантазии о смертельно опасной красотке и делает только хуже. Если веришь во что-то, не слушай никого.

Евгений Ермакович