«Разрушитель миров»: Рецензия Киноафиши

Брэд Андерсон — режиссер, который когда-то снял пугающего и одновременно магического «Машиниста» с удивительным экранным перевоплощением Кристиана Бэйла. Трудно поверить в то, что по ходу развития своей карьеры режиссер перешел в разряд постапокалиптического кино, где фантастика сплетается с боевиками ради экшена и не более того. Кажется, свежий «Разрушитель миров» останется в глазах зрителей проходным фильмом о конце света и выживании в нем, а не картиной, которая достойна своего некогда талантливого творца.

По сюжету в Земле произошел некий разлом, который выпустил наружу неизведанных существ, способных создавать из людей себе подобных, но еще более сильных и опасных гибридов. Всех их прозвали разрушителями, с которыми вот уже многие годы идет война. Когда множество мужчин погибло в этих боях, то на поле битвы вышли женщины — более устойчивые к укусам. Одной из таких воительниц стала мама (Милла Йовович) девочки по имени Уилла (Билли Булле). Но теперь Уилле и ее отцу (Люк Эванс) нужно уехать на необитаемый остров вдвоем, чтобы подготовить к кровопролитной резне нового бойца — как раз-таки саму Уиллу.

Довольно бодрый первый акт пусть где-то и дает драматургические промахи, но как минимум интригует и быстрым темпом держит в напряжении. Кроме того, подсознательную интригу дарит также вопрос, которым зритель будет мучиться весь просмотр — увидимся ли мы еще с Миллой Йовович. Спойлер: у актрисы слишком мало экранного времени, к сожалению.

После заданной планки ожидаешь нарастания напряжения и количества эффектных схваток. Однако Брэд Андерсон углубляется в очень личную историю взросления Уиллы, ее отношений с отцом и псевдокельтскую мифологию со странными легендами о том, что когда-то люди были счастливы. Под видом мифического счастья, которого Уилла даже никогда не знала, герой Люка Эванса предлагает дочери идти на смерть, хотя ставки не то чтобы высоки и правдоподобны.

Как историю взросления «Разрушителя миров» вряд ли возможно рассматривать, потому что есть куда более оригинальные в нише young-adult фильмы: «Солнце мое» Шарлотты Уэллс, «Задира» Шарлотты Риган, «Ганди молчал по субботам» Юрия Зайцева или «Никогда, редко, иногда, всегда» Элизы Хиттман. Это лишь малая доля примеров, которые показывают, что частный конец света может наступить и в реальном мире без всяких постапокалиптических выживаний. И хотя Уилле в исполнении обаятельной Билли Булле и придется попрощаться не только с мамой, но и с папой — с кем-то на время, с кем-то навсегда — вряд ли ее подготовка к битве с оборотнями могла бы сойти за пример того, как закалялась сталь. Все-таки жизнь настоящая подбрасывает испытания и пострашнее, чем какие-то зомби.

Более того, вызывают недоумение некоторые сюжетные и художественные ходы. Например, оказывается, что разрушители умеют плавать и способны учуять добычу на большом расстоянии. Возникает логичный вопрос: как отец и дочь продержались на отдаленном острове целый год? Почему осмотрительная Уилла не предугадала исход событий, когда встретила Роузи (Мила Харрис)? Наконец, в какой в итоге вселенной происходят события? В начале фильма на героине Миллы Йовович костюм откуда-то из Средневековья. Ближе к финалу она появляется, наоборот, в форме некоего элитного отряда по борьбе с разрушителями. Кажется, Брэд Андерсон сам до конца не определился, к какой антиутопии он тяготеет стилистически — более дикой или более футуристичной.

Пара сцен поистине мощного саспенса и история, разыгранная, словно по драматургическим нотам, все равно не может скрыть отсутствие ключевого послания, а также множество лакун и несостыковок. Да и Милла Йовович обманчиво смотрит с постера, притворяясь главной героиней фильма, в котором ее можно увидеть лишь в паре эпизодов. Вряд ли хорошее кино начинается с маркетинговой лжи.