«10 на 10»: Рецензия Киноафиши

Двое неизвестных и одна комната

Льюис (Люк Эванс), вполне обычный на первый взгляд мужчина, следит за Кэти (Келли Райлли) — вполне обычной на первый взгляд девушкой. И однажды, прямо среди бела дня, прямо на улице, он её похищает, засунув в багажник своей машины. Он привозит её в свой дом, в котором оборудована специальная звукоизолированная комната размером 10 на 10. Льюис чего-то хочет добиться от девушки, он постоянно переспрашивает её имя, но ответ ему не нравится. Потому он бросает Кэти в запертой комнате. И совершенно непонятно: он просто полоумный маньяк, их действительно что-то связывает, или же сама Кэти тоже не так проста, как кажется на первый взгляд.

Кадр из фильма «10 на 10»

Первые же минуты фильма наводят на мысли о дешёвой версии хита прошлого года «Сплит»: похищение девушки прямо на парковке, специально оборудованная комната в доме маньяка, странные вопросы. Того и гляди, персонаж Эванса заговорит разными голосами и начнёт переодеваться. Но бояться не стоит, это совсем другая история. Во многом более театральная, неоднозначная и трагичная. Весь фильм построен на игре двух актёров: Эванса и Райлли. Остальные, в том числе и автор истории Ноэль Кларк, только мелькают по паре минут на фоне. Что интересно, Кларк, запомнившийся многим как один из первых спутников перезапущенного «Доктора Кто», в последнее время часто появляется в миниатюрных ролях в известных фильмах вроде «Немого» или «Я сражаюсь с великанами».

Кадр из фильма «10 на 10»

Главная пара в плане эмоциональной нагрузки справляется «на ура». Эванс создаёт отличный баланс в своём образе, создавая ощущение то абсолютно полоумного маньяка, то вполне спокойного и логичного человека, ясно осознающего свои цели и действия. Келли Райлли иногда перегибает с испугом, но примерно с середины её персонаж раскрывается всё лучше, показывая поразительные метаморфозы. Актёры играют как в театре: они чётко переходят от одной сцены к другой и позволяют зрителю собирать полную картину из разрозненных кусочков. И здесь даже хорошо, что почти всё действие происходит в двух-трёх комнатах: минималистичные декорации заставляют сконцентрироваться только на эмоциях героев, не отвлекаясь на побочные линии.

Кадр из фильма «10 на 10»

К сожалению, первый и главный сюжетный твист просчитывается очень легко. Можно даже сказать «слишком». На него намекают чуть ли не с самого начала, и при внимательном просмотре такой подход кажется даже грубоватым. Здесь авторам бы поучиться у таких мастеров, как Дэвид Финчер или Дэвид Линч, подкидывать в кадр не одну важную деталь, а множество мелочей, позволив выбирать и догадываться, что из этого сыграет в дальнейшем. Но, наверное, Финчер и Линч потому и уникальны, что другим не хватает на подобную проработку то ли таланта, то ли терпения. Спасает «10 на 10» лишь то, что после раскрытия первой тайны у сюжета хватает зубов не отпустить зрителя. Сначала выясняются события, которые привели к трагедии, но остаются неясны мотивы. А когда разбираются и в них, неизвестно, к чему же в итоге приведут действия героев.

Кадр из фильма «10 на 10»

Люк Эванс давно уже доказал своё актёрское мастерство разнообразными ролями, от лучника в «Хоббите» и злобного красавца Гастона в «Красавице и чудовище» до графа Дракулы в одноимённом фильме. Райлли знакома массовому зрителю, может, чуть меньше, хотя второй сезон «Настоящего детектива» смотрели почти все. Приятно видеть, что в довольно простом с виду фильме «10 на 10» они используют свой талант по максимуму, заставляя действительно поверить в происходящее и переживать то за одного, то за другого героя, теряясь в догадках, чем же закончится дело. Увы, как триллер или детектив, картина откровенно слабовата, но её с удовольствием можно смотреть из-за драматической составляющей.

Алексей Хромов