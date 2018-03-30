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Киноафиша Рецензии «10 на 10»: Рецензия Киноафиши

«10 на 10»: Рецензия Киноафиши

30 марта 2018 00:00
«10 на 10»: Рецензия Киноафиши
Двое неизвестных и одна комната

Льюис (Люк Эванс), вполне обычный на первый взгляд мужчина, следит за Кэти (Келли Райлли) — вполне обычной на первый взгляд девушкой. И однажды, прямо среди бела дня, прямо на улице, он её похищает, засунув в багажник своей машины. Он привозит её в свой дом, в котором оборудована специальная звукоизолированная комната размером 10 на 10. Льюис чего-то хочет добиться от девушки, он постоянно переспрашивает её имя, но ответ ему не нравится. Потому он бросает Кэти в запертой комнате. И совершенно непонятно: он просто полоумный маньяк, их действительно что-то связывает, или же сама Кэти тоже не так проста, как кажется на первый взгляд.

Кадр из фильма «10 на 10»
Кадр из фильма «10 на 10»

Первые же минуты фильма наводят на мысли о дешёвой версии хита прошлого года «Сплит»: похищение девушки прямо на парковке, специально оборудованная комната в доме маньяка, странные вопросы. Того и гляди, персонаж Эванса заговорит разными голосами и начнёт переодеваться. Но бояться не стоит, это совсем другая история. Во многом более театральная, неоднозначная и трагичная. Весь фильм построен на игре двух актёров: Эванса и Райлли. Остальные, в том числе и автор истории Ноэль Кларк, только мелькают по паре минут на фоне. Что интересно, Кларк, запомнившийся многим как один из первых спутников перезапущенного «Доктора Кто», в последнее время часто появляется в миниатюрных ролях в известных фильмах вроде «Немого» или «Я сражаюсь с великанами».

Кадр из фильма «10 на 10»
Кадр из фильма «10 на 10»

Главная пара в плане эмоциональной нагрузки справляется «на ура». Эванс создаёт отличный баланс в своём образе, создавая ощущение то абсолютно полоумного маньяка, то вполне спокойного и логичного человека, ясно осознающего свои цели и действия. Келли Райлли иногда перегибает с испугом, но примерно с середины её персонаж раскрывается всё лучше, показывая поразительные метаморфозы. Актёры играют как в театре: они чётко переходят от одной сцены к другой и позволяют зрителю собирать полную картину из разрозненных кусочков. И здесь даже хорошо, что почти всё действие происходит в двух-трёх комнатах: минималистичные декорации заставляют сконцентрироваться только на эмоциях героев, не отвлекаясь на побочные линии.

Кадр из фильма «10 на 10»
Кадр из фильма «10 на 10»

К сожалению, первый и главный сюжетный твист просчитывается очень легко. Можно даже сказать «слишком». На него намекают чуть ли не с самого начала, и при внимательном просмотре такой подход кажется даже грубоватым. Здесь авторам бы поучиться у таких мастеров, как Дэвид Финчер или Дэвид Линч, подкидывать в кадр не одну важную деталь, а множество мелочей, позволив выбирать и догадываться, что из этого сыграет в дальнейшем. Но, наверное, Финчер и Линч потому и уникальны, что другим не хватает на подобную проработку то ли таланта, то ли терпения. Спасает «10 на 10» лишь то, что после раскрытия первой тайны у сюжета хватает зубов не отпустить зрителя. Сначала выясняются события, которые привели к трагедии, но остаются неясны мотивы. А когда разбираются и в них, неизвестно, к чему же в итоге приведут действия героев.

Кадр из фильма «10 на 10»
Кадр из фильма «10 на 10»

Люк Эванс давно уже доказал своё актёрское мастерство разнообразными ролями, от лучника в «Хоббите» и злобного красавца Гастона в «Красавице и чудовище» до графа Дракулы в одноимённом фильме. Райлли знакома массовому зрителю, может, чуть меньше, хотя второй сезон «Настоящего детектива» смотрели почти все. Приятно видеть, что в довольно простом с виду фильме «10 на 10» они используют свой талант по максимуму, заставляя действительно поверить в происходящее и переживать то за одного, то за другого героя, теряясь в догадках, чем же закончится дело. Увы, как триллер или детектив, картина откровенно слабовата, но её с удовольствием можно смотреть из-за драматической составляющей.

Алексей Хромов

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