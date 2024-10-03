Агент на уикенд
– Он – спецагент, для которого не бывает невыполнимых миссий. Она – лучший перевозчик на службе преступного синдиката. Судьба сталкивает бывших любовников во время очередного задания, где им предстоит обнаружить, что сложнее, чем выжить, только… не влюбиться друг в друга снова.
После всех последних тупых стрелялок, очень интересный, добрый.\
Меого гонок, красивые машины.\
Настоятельно рекомендую-отдыхаешь во время просмотра.
Он - спецагент под прикрытием, Джон Лоулер, работающий на правительство. Его миссия - мафиози, "король морепродуктов" и наркобарон Кван.
Она - Джои - первоклассный водитель, работавшая перевозчиком на мафию. И уже, как 15 лет, жена Квана, а так же мать сына-подростка, сдавшего властям компромат на своего отчима.
Джон и Джои - давние любовники и судьба сталкивает их снова. Теперь вместе им предстоит выживать. Ей и сыну, спасаясь от мафиозных громил мужа, а Джону - не погибнуть в очередной попытке арестовать главу мафиозного синдиката.
Кино быстрое динамичное, полное экшна - с красивыми атмосферными локациями и стильными скоростными тачками. Наполненное драками, перестрелками и погонями и не лишённое романтики и юмора.
Конечно, много из этого мы уже видели в других фильмах. Но несмотря на шаблоны, смотрелось кино интересно и захватывающе, без лишней сопливости и тягомотины. Ощущается уровень Голливуда начала 2000-х годов.
Моя оценка: 8 из 10. 👍
