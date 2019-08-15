«Ангел мой»: Рецензия Киноафиши

Семь лет назад Лиззи потеряла дочь и с этого момента не может оправиться. От проблем страдает и она сама, и окружающие: муж хочет забрать сына, на работе смотрят косо, родители осуждают. Но однажды Лиззи видит незнакомую девочку и начинает думать, что это её чудесно спасшаяся дочь. Но все просто считают её безумной.

Тема, конечно, не нова. Сразу вспоминается фильм «Подмена», вывернутый наизнанку, а также многие другие истории безумия, одержимости, подменённых или потерянных детей. Но в этом случае режиссёр Ким Фаррант решила сделать ставку не на сюжетные повороты и детектив, а на драматическую составляющую. И поэтому на главные роли набрали очень неплохих актёров. Лиззи играет Нуми Рапас, и её эмоции становятся главным достоинством действия. Она отлично передаёт ощущение одержимости, когда, казалось бы, вполне здравомыслящий человек не может устоять перед наваждением.

Звезде «Декстера» и «Рассказа служанки» Ивонн Страховски досталась более простая роль — её Клэр выглядит простой матерью, оберегающей своего ребёнка, к которому слишком привязалась странная новая знакомая. Хотя к финалу ей всё же дают хорошо разыграться. А вот Люк Эванс здесь явно лишь для привлечения внимания. Его десять минут экранного времени не слишком-то дают раскрыть талант.

Актёрская игра — лучшее, что есть в этом фильме. Неплохой команде досталась слишком прямолинейная и зачастую откровенно скучная история. При этом, если посмотреть на очень низкие рейтинги предыдущей работы Фаррант - «Чужая страна» с Николь Кидман и Хьюго Уивингом, то становится ясно, что проблема всё-таки в режиссёре. Дело в том, что картина развивается слишком медленно. Неспешные диалоги и долгие сцены наблюдения за ребёнком вроде бы должны создавать напряжение. Но на самом деле они скорее вызовут просто скуку. Катастрофически не хватает каких-то более цепляющих моментов или моральных дилемм. К сожалению, единственный подобный случай оказывается наваждением.

Ангел мой

Поэтому переживать приходится скорее за саму главную героиню, а не за действие. Хотя в довольно прямой истории фоном можно заметить несколько неочевидных, но интересных линий. Во-первых, страдая по погибшей дочери, Лиззи постоянно забывает про вполне живого и здорового ребёнка, который живёт с ней. А во-вторых, Клэр быстро начинает понимать, что происходит неладное, но её никто не слышит. В остальном это лишь неоправданно затянутые разговоры и слишком много допущений в сюжете. Да и финал, хоть и удивляет, но не создаёт взрывного эффекта. К развязке подводят плавно, скорее рассказывая об относительности нормальности и о странностях жизни, не пытаясь как-то шокировать. Это добавляет неплохой драмы, но снова снижает напряжение — атмосфера настоящего триллера проскакивает совсем редко и не успевает полностью захватить внимание зрителя.

Отчасти недостатки компенсируют неплохие съёмки. В моменты диалогов оператор слишком уж часто просто переключается между двумя героями. Зато в сольных сценах персонажей нередко используют отражения и симметрию, а на общих планах интересно работают с ракурсами и светом.

В целом, если и смотреть этот фильм, то из-за таланта Нуми Рапас и Ивонн Страховски (фанатам Эванса придётся лишь грустить в ожидании финала), а также ради нескольких неплохо поставленных сцен. «Ангел мой» не покажет заявленного в трейлерах триллера и напряжения. Здесь всё-таки больше диалогов и сомнений, а не действий и сюжетных поворотов. Если не ждать большего, то можно получить удовольствие от просмотра, но всё же такой актёрский состав и завязка заслуживают лучшего развития.

Алексей Хромов