«Трафик»: Рецензия Киноафиши

Агент Управления по борьбе с наркотиками Джейк Келли (Арми Хаммер) работает под прикрытием, пытаясь пресечь контрабанду фентанила из Канады. В это же время сын Клэр (Эванджелин Лилли) умирает от передозировки опиоидным наркотиком, и мать самостоятельно берётся за расследование его гибели, поскольку не верит в её случайность. Параллельно рассказывается историю борьбы профессора Тайрона Брауэра (Гари Олдман). Он выясняет, что новый обезболивающий препарат, который якобы не вызывает зависимость, на самом деле очень опасен.

Фильм от малоизвестного режиссёра Николаса Джареки (его помнят разве что по «Порочной страсти» с Ричардом Гиром) ещё до просмотра поражает невероятным списком актёров. Причём помимо основной троицы в картине на второстепенных ролях засветились Мишель Родригес, Люк Эванс, Грег Кинниэр и Лили-Роуз Депп. Подобному комплекту позавидует половина крупных блокбастеров. Но, возможно, именно такая перегруженность звёздами и превратила ленту в слишком разрозненный набор сюжетных линий.

Трафик

Сценарий как будто склеили из двух или трёх разных историй. Каждая из них неплоха сама по себе, в каждой есть звезда, вытягивающая большинство сцен. И можно даже задуматься, что в виде отдельных картин «Трафик» выглядел бы лучше. Ведь сочетание настолько разных сюжетов мешает друг другу. Автор просто не успевает рассказать про каждого персонажа, и все они остаются почти схематичными. Причём больше всех, как ни странно, не везёт Гари Олдману.

Линия Арми Хаммера кажется доминирующей. При всех слухах, которые наверняка повредят дальнейшей карьере актёра, в этой роли к нему не придраться. Хаммер отыгрывает реально напряжённый криминальный триллер, где в определённый момент даже возникают сомнения: а действительно ли его герой всё ещё ловит преступников или он уже перешёл на сторону торговцев? Тем более что к его работе примешиваются непростые отношения с сестрой.

История Эванджелин Лилли уже кажется притянутой. Конечно, рассказ о бывшей наркоманке, потерявшей сына, цепляет своей эмоциональностью, и актриса очень редко склоняется к излишней театральности, почти всегда выдерживая драму на должном уровне. Только вот поверить в сюжетную часть не удаётся: слишком легко простая женщина при минимальной поддержке частного детектива распутывает тайную сеть, над выявлением которой безуспешно бьётся полиция.

Трафик

Но эти истории хотя бы сходятся между собой. А вот Гари Олдман словно попал в другой фильм. Ему досталась драма о противостоянии маленького человека и системы. Причём именно эта линия могла бы стать самой глубокой, поскольку рассказывает о привыкании к лекарствам, а точнее, о том, как фармацевтические корпорации замалчивают проблему побочных эффектов. Ведь США действительно переживают опиоидную эпидемию, связанную с излишним употреблением обезболивающих.

Персонаж Олдмана оказывается тем борцом, который вступает в обречённую на провал войну за правду. И это могло бы выглядеть очень хорошо в формате отдельной полнометражной картины. Но за 40 минут, которые отдают сюжету, «Трафик» успевает лишь пунктиром набросать его линию. Коллеги, о которых толком ничего не сказали, моментально предают, а хитрые чиновники тут же вытаскивают на свет всё грязное бельё. Причём с остальными героями эта история так и не пересечётся.

Из-за такой поспешности актёрам слишком часто приходится отыгрывать клишированные сцены. И даже талант Олдмана не спасает от неестественности происходящего. Остаётся лишь очевидная мораль, что наркотики — плохо, а капиталисты идут на любые подлости ради прибыли.

Трафик

Конечно, у «Трафика» есть главное достоинство, обозначенное ещё в самом начале, — актёрский состав. Олдман и Лилли просто не способны играть плохо, Хаммер раскрывается с лучшей стороны, Люк Эванс хорош в образе циничного злодея, и даже Лили-Роуз Депп неплохо погрузилась в образ. Ради такого букета можно посмотреть не слишком стройный и очевидный фильм. Но наверняка останется доля сожаления, что такие звёзды оказались в настолько банальной картине.