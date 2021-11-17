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Постер к сериалу Хит-Манки
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Киноафиша Сериалы Хит-Манки
Хит-Манки (2021 - …) Marvel's Hit-Monkey
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 28 минут
Стрим-сервис Hulu
Продолжительность 4 часа 40 минут
О чем сериал

«Хит-Манки» – это американский анимационный сериал от Marvel. Беглый убийца скрывается от преследователей в снегах. Его находит стая японских снежных макак и спасает от верной смерти. Одна из обезьян оказывается особенно любознательной и проводит много времени с человеком. Он учит ее боевым искусствам, стрельбе из оружия и человеческому языку. Но однажды бандиты все-таки находят мужчину и расстреливают не только его, но и всю стаю. Хит-Манки спасается и решает мстить, а наставляет обезьяну призрак убийцы.

Хит-Манки - трейлер первого сезона
Хит-Манки
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джейсон Судейкис
Джейсон Судейкис
Оливия Манн
Оливия Манн
Джордж Такей
Джордж Такей
Элли Маки
Элли Маки
Фред Татаскьор
Фред Татаскьор
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Хит-Манки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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