«Хит-Манки» – это американский анимационный сериал от Marvel. Беглый убийца скрывается от преследователей в снегах. Его находит стая японских снежных макак и спасает от верной смерти. Одна из обезьян оказывается особенно любознательной и проводит много времени с человеком. Он учит ее боевым искусствам, стрельбе из оружия и человеческому языку. Но однажды бандиты все-таки находят мужчину и расстреливают не только его, но и всю стаю. Хит-Манки спасается и решает мстить, а наставляет обезьяну призрак убийцы.