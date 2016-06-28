«Сила воли»: Рецензия Киноафиши

Беги, Джесси, беги!

История олимпийского чемпиона Джесси Оуэнса вдохновила уже не одно поколение атлетов. А если вы смотрели или читали «Воровку книг» («Книжный вор»), то знаете, что достижение чернокожего бегуна даже достигло сердца художественного персонажа Руди Штайнера, который мечтал повторить этот подвиг. Ко всему прочему, каждый год в прокат выходит хотя бы один фильм о расовой дискриминации, чаще всего основанный на реальных событиях. Поэтому сюжету о Джесси Оуэнсе было необходимо лишь дождаться своего часа, чтобы переехать на экран. Как ни странно, картина «Сила воли» выпущена не Америкой, а Канадой и Германией. Режиссёром и вовсе стал уроженец Ямайки Стивен Хопкинс, который начал с фильмов ужасов в 80-х, а ныне предпочитает телевидение. И актёрский состав к тому же в ленте собрался интернациональный, что только подчёркивает её основную идею.

Кадр из фильма «Сила воли»

Фильм рассказывает о том, как чернокожий легкоатлет Джесси Оуэнс (Стэфан Джеймс), родом из Огайо, пытается попасть на Олимпийские игры в Берлин в 1936 году. Как вы догадались, эта пора была совсем нелёгкой для «цветных» людей, учитывая тот факт, что даже в США негры всё ещё подвергались дискриминации. В то же время начинается бойкот за перенос игр в связи с еврейским вопросом. Несмотря на всеобщее негодование, Оуэнс отправляется в Германию, чтобы вернуться оттуда с золотом и установить новые рекорды.

Кадр из фильма «Сила воли»

Сюжет картины можно условно разделить на 3 части. Первая рассказывает о спортивной стороне жизни Оуэнса и его отношениях с тренером Ларри (Джейсон Судейкис). Вторая касается политического вопроса, и главными героями в ней стали Эвери Брендедж (Джереми Айронс), президент национального олимпийского комитета Америки, и Йозеф Геббельс (Барнаби Мечурат), который вряд ли требует представления. Есть ещё романтическая линия, которая, безусловно, необходима для всеобъемлющего раскрытия персонажа, но порой простирается на большее расстояние, чем оно того требует. Несмотря на это деление, следует признать, что фильм сконцентрирован не на самом Оуэнсе, его желаниях и стремлениях, а всё на той же наболевшей теме ущемления прав чернокожих.

Кадр из фильма «Сила воли»

Чаще всего зерно фильмов о спортсменах произрастает из неугасаемого стремления героя победить и осуществить свои заветные мечты. Поэтому в них всегда есть предыстория и сильный эмоциональный надрыв. Но в случае с «Силой воли» это не так. Мы уже сразу знаем, что Джесси – лучший в своём деле, и уверены в его победе. Естественно, большинству концовка известна из других источников, однако это никогда не мешало снимать действительно напряжённые спортивные биографии. Здесь же после получения заветных медалей есть ещё одна сцена, отражающая реальность фильма, и эта реальность состоит из предрассудков по отношению к афроамериканцам. И вроде бы ничего страшного, ведь Джесси Оуэнсу и правда не повезло жить в ту эпоху, когда негры хоть и получили права, но всё равно не могли вместе со всеми войти в помещение через парадную дверь. Но эта тема уже так часто кочует из фильма в фильм, что всё меньше обращаешь внимание на сюжет и всё больше вспоминаешь приевшиеся мотивы.

Кадр из фильма «Сила воли»

Однако не стоит ставить на картине Хопкинса крест, так как он позаботился о замечательном актёрском составе. Джейсон Судейкис, например, выбрался из комедийного амплуа и позволил зрителям увидеть себя в новом свете. Не особо известный актёр Барнаби Мечурат очень уверенно перевоплотился в Геббельса. Ну а говорящая на немецком языке Кэрис ванн Хаутен в роли режиссёра Лени Рифеншталь стала одним из главных украшений картины. В остальном же ленту нельзя отнести ни к слабым, ни к сильным, но для любителей биографий и для особо чувствительных к ущемлению прав человека вполне может стать более, чем просто средней.

Кадр из фильма «Сила воли»

В российском прокате с 14 июля 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Сила воли»

Трошина Олеся