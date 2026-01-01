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Награды и номинации Джейсона Судейкиса

Jason Sudeikis
Награды и номинации Джейсона Судейкиса
Золотой глобус 2022 Золотой глобус 2022
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2021 Золотой глобус 2021
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2024 Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021 MTV Movie & TV Awards 2021
Лучшая комедийная роль
Номинант
MTV Movie Awards 2015 MTV Movie Awards 2015
Лучший WTF момент
Номинант
MTV Movie Awards 2014 MTV Movie Awards 2014
Best Comedic Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022 Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2021 Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024 Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
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