Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Джейсон Судейкис
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Награды и номинации Джейсона Судейкиса
Jason Sudeikis
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Награды и номинации Джейсона Судейкиса
Золотой глобус 2022
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2021
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021
Лучшая комедийная роль
Номинант
MTV Movie Awards 2015
Лучший WTF момент
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Best Comedic Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
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