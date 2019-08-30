«Тачка на миллион»: Рецензия Киноафиши

Бывший пилот Джим Хоффман (Джейсон Судейкис), подрабатывавший перевозкой наркотиков, после очередного дела попадается ФБР и становится их информатором. Примерно в то же время он знакомится с инженером Джоном ДеЛореаном (Ли Пейс). Тот мечтает создать новый автомобиль — дешёвый спорткар с революционным дизайном. Но у ДеЛореана финансовые трудности, и тогда на помощь приходит Хоффман. Правда в итоге это оборачивается судебным процессом.

Картина, посвящённая созданию того самого автомобиля, который все помнят по фильму «Назад в будущее», получила в российском прокате легкомысленное название со словом «тачка». Но не стоит ждать от фильма дешёвых и пошлых шуток и бандитского юмора.

Скорее это очередная история о талантливом изобретателе, который хочет исполнить свою мечту. Сейчас такие биографии очень любят вспоминать и переносить на экраны: ретро-атмосфера и вдохновляющие примеры успешных людей неизменно в списке самых популярных тем.

Но «Тачка на миллион» и здесь немного выделяется. Совпадает лишь антураж семидесятых-восьмидесятых. И в этом плане авторы подошли к съёмкам со всей любовью. Старые машины, которые американцы знают из детских воспоминаний, а российские зрители — из кино. Топы и блестящие леггинсы, начёсы у женщин и усы у мужчин — всё это выполнено очень точно и со вниманием. А если кому-то причёска Ли Пейса покажется ненатуральной, достаточно поискать фотографии его прототипа, у того было ещё страннее.

К тому же, значительная часть действия проходит в доме ДеЛореана, где регулярно устраивают шумные вечеринки. И тут уже всё превращается в некое подобие «Великого Гэтсби» из восьмидесятых. Только саундтрек более «честный», без современных стилизаций музыки.

А вот от типичного вдохновляющего сюжета режиссёр Ник Хэмм решил отказаться. И дело не только в том, что самого Джона ДеЛореана многие считали чем-то средним между гением и неудачником. Главное, что основу сюжета легла не вся его биография, а лишь небольшая её часть, когда ФБР обвиняло конструктора в связях с наркодилерами.

«Тачка на миллион»

Этот странный и неоднозначный процесс до сих пор вызывает споры: было ли всё спровоцировано властями или же он действительно пытался заработать преступным путём. В фильме на этот вопрос отвечают вроде бы и однозначно, но выбрав, пожалуй, самый романтичный вариант. ДеЛореан здесь действительно остаётся мечтателем, который сталкивается с подлостью реального мира. Причём главным героем и вовсе делают не самого конструктора, а Джима Хоффмана. С его точки зрения подаётся всё происходящее. И если поначалу такой ход кажется странным, то постепенно становится понятно, что авторы выбрали его не зря. Если с личностью ДеЛореана всё достаточно ясно, то поступки Хоффмана превращают действие в неплохую драму.

В фильме успевают не только рассказать о планах самого инженера и даже трогательно продемонстрировать его наброски будущей машины, тут поднимаются совершенно жизненные вопросы дружбы, верности и отношений. Причём персонаж, который поначалу выглядит откровенным подлецом, к финалу вызывает очень даже тёплые чувства.

Конечно, в России и сама личность ДеЛореана, и даже его знаменитая машина не так известны и легендарны, все помнят лишь франшизу «Назад в будущее». Хотя, с учётом дизайна, спутать DMC-12 невозможно ни с одним автомобилем.

Поэтому не менее важно, что сюжет не перегружают ни фактами биографии, ни моралью. Это во многом комедийная и криминальная история остаётся лёгким ретро-фильмом, который можно смотреть даже не зная о реальных прототипах ровно ничего. И к концу всё равно остаётся один главный и очень остроумный вопрос: а была ли машина действительно хорошей?

Алексей Хромов