Российские актрисы Дарья Мороз, Сабина Ахмедова и Любовь Аксенова на встрече с новым постановщиком многосерийного проекта «Содержанки» Дарьей Жук и генеральным продюсером Ириной Сосновой обсуждают множество вопросов, которые всегда интересовали любителей сериала. Как снимались откровенные сцены, как актрисы относятся к своей работе и ее финансовой стороне, затронут такие серьезные социальные темы, как сексизм в кино и права женщин. Откровенный и честный разговор актрис приоткроет закулисье съемочного процесса.