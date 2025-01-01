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Постер телешоу Содержанки Special
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Киноафиша Сериалы Содержанки Special

Содержанки Special (2019 - )

Содержанки Special 18+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 23 минуты
Стрим-сервис Start
Продолжительность телешоу 1 час 9 минут

О чем телешоу

Российские актрисы Дарья Мороз, Сабина Ахмедова и Любовь Аксенова на встрече с новым постановщиком многосерийного проекта «Содержанки» Дарьей Жук и генеральным продюсером Ириной Сосновой обсуждают множество вопросов, которые всегда интересовали любителей сериала. Как снимались откровенные сцены, как актрисы относятся к своей работе и ее финансовой стороне, затронут такие серьезные социальные темы, как сексизм в кино и права женщин. Откровенный и честный разговор актрис приоткроет закулисье съемочного процесса.

В ролях
В ролях
Сабина Ахмедова
Сабина Ахмедова
Дарья Мороз
Дарья Мороз
Любовь Аксёнова
Любовь Аксёнова
Дарья Жук
Дарья Жук
Ирина Сосновая
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Сезоны
Содержанки Special - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 3 эпизода
 
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