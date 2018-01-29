Сериал «Икра» – это российский криминальный детектив о борьбе честного советского следователя с «икорной мафией». Сотрудник ОБХСС Александр Костенко пытается выяснить, почему погиб его коллега и друг Михаил Федоров. Но неожиданно мужчину отстраняют от дела. Он отправляется в Москву на поиски справедливости, но вместо этого находит новые проблемы. В аэропорту он замечает курьера с крупной суммой запрещенной валюты. Выясняется, что это чиновник из Министерства рыбного хозяйства, за которым стоит целая мафия.