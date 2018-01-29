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Постер к сериалу Икра
Постер к сериалу Икра
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Киноафиша Сериалы Икра
Икра (2018 - 2018) Икра 16+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 51 минута
Телеканал Первый канал
Продолжительность 6 часов 48 минут
О чем сериал

Сериал «Икра» – это российский криминальный детектив о борьбе честного советского следователя с «икорной мафией». Сотрудник ОБХСС Александр Костенко пытается выяснить, почему погиб его коллега и друг Михаил Федоров. Но неожиданно мужчину отстраняют от дела. Он отправляется в Москву на поиски справедливости, но вместо этого находит новые проблемы. В аэропорту он замечает курьера с крупной суммой запрещенной валюты. Выясняется, что это чиновник из Министерства рыбного хозяйства, за которым стоит целая мафия.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дарья Мороз
Дарья Мороз
Игорь Скляр
Игорь Скляр
Павел Майков
Павел Майков
Дмитрий Муляр
Дмитрий Муляр
Сергей Колтаков
Сергей Колтаков
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Икра - Сезон 1 Сезон 1
2018, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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