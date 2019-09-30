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Постер к сериалу Триада
Постер к сериалу Триада
Постер к сериалу Триада
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Киноафиша Сериалы Триада
Триада (2019 - …) Триада 16+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность 13 часов 20 минут
О чем сериал

«Триада» — комедийный сериал от ТНТ о парне по имени Толик, который одновременно ждет троих детей от трех разных женщин. Толик и Рита женаты уже много лет, и они вполне успешная пара — есть свой собственный хороший дом и прибыльный бизнес в виде семейного кафе. Но вот завести ребенка они отчаялись настолько, что пришлось переделывать детскую в винную комнату. Есть у Толика еще одна женщина — Наташа, которая, в отличие от его жены-бизнесвумен, очень утонченная, возвышенная натура, она молода и, возможно, сможет родить ему ребенка. Решив сделать окончательный выбор между двумя дамами, Толик следует «гениальному» совету друга переспать с какой-нибудь девушкой из клуба и в это время задуматься, перед кем ему будет стыдно — перед Ритой или Наташей? С той ему и следует остаться. Спустя несколько недель каждая из девушек понимает, что беременна. 

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дарья Мороз
Дарья Мороз Рита
Любовь Аксёнова
Любовь Аксёнова
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев
Инга Оболдина
Инга Оболдина
Елена Шевченко
Елена Шевченко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Триада - Сезон 1 Сезон 1
2019, 16 эпизодов
 
Триада - Сезон 2 Сезон 2
2021, 16 эпизодов
 
Новости о сериале
Эксклюзивно для Киноафиши: Александр Пташенчук делится списком любимых комедий
Эксклюзивно для Киноафиши: Александр Пташенчук делится списком любимых комедий
Кадры из сериала
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