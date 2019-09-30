«Триада» — комедийный сериал от ТНТ о парне по имени Толик, который одновременно ждет троих детей от трех разных женщин. Толик и Рита женаты уже много лет, и они вполне успешная пара — есть свой собственный хороший дом и прибыльный бизнес в виде семейного кафе. Но вот завести ребенка они отчаялись настолько, что пришлось переделывать детскую в винную комнату. Есть у Толика еще одна женщина — Наташа, которая, в отличие от его жены-бизнесвумен, очень утонченная, возвышенная натура, она молода и, возможно, сможет родить ему ребенка. Решив сделать окончательный выбор между двумя дамами, Толик следует «гениальному» совету друга переспать с какой-нибудь девушкой из клуба и в это время задуматься, перед кем ему будет стыдно — перед Ритой или Наташей? С той ему и следует остаться. Спустя несколько недель каждая из девушек понимает, что беременна.