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Постер телешоу Фантастика
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Киноафиша Сериалы Фантастика

Фантастика (2022 - …)

Fantastika 18+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал Первый канал
Стрим-сервис Кинопоиск
Продолжительность телешоу 30 часов 20 минут

О чем телешоу

Музыкальное шоу, в котором на сценическое пространство проецируются виртуальные образы артистов.

В ролях
В ролях
Дарья Мороз
Дарья Мороз
Дима Билан
Дима Билан
Вадим Галыгин
Вадим Галыгин
Александра Ребенок
Александра Ребенок
Дмитрий Маликов
Дмитрий Красилов
Дмитрий Красилов
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Фантастика - Сезон 1 Сезон 1
2022, 10 эпизодов
 
Фантастика - Сезон 2 Сезон 2
2023, 10 эпизодов
 
Фантастика - Сезон 3 Сезон 3
2024, 8 эпизодов
 
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