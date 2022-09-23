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1 постер
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Фантастика
Фантастика (2022 - …)
Fantastika
18+
телешоу
Год выпуска
2022
Страна
Россия
Всего сезонов
3 сезона
Эпизод длится
1 час 5 минут
Телеканал
Первый канал
Стрим-сервис
Кинопоиск
Продолжительность телешоу
30 часов 20 минут
О чем телешоу
Музыкальное шоу, в котором на сценическое пространство проецируются виртуальные образы артистов.
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В ролях
В ролях
Дарья Мороз
Дима Билан
Вадим Галыгин
Александра Ребенок
Дмитрий Маликов
Дмитрий Красилов
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Сезон 1
2022,
10 эпизодов
Сезон 2
2023,
10 эпизодов
Сезон 3
2024,
8 эпизодов
Отзывы о телешоу
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