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Постер сериала Медиатор
Постер сериала Медиатор
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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2 постера
Киноафиша Сериалы Медиатор

Медиатор (2021 - …)

Mediator 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 48 минут
Стрим-сервис Start
Стрим-сервис Кинопоиск
Продолжительность сериала 19 часов 12 минут

О чем сериал

«Медиатор» — новый российский сериал, снятый в жанре драматического триллера. Сюжет шоу фокусируется на профессиональном переговорщике Андрее Павлове, который прошел специальную подготовку в министерстве внутренних дел. Именно Павлову, как правило, удается втереться в доверие к настоящим террористам, установить с ними эмоциональный контакт и даже убедить отказаться от намеченных планов. Впрочем, его главный денежный доход идет не от работы в полиции, а от крупного частного бизнеса. За довольно большие деньги Павлов может договориться с кем угодно и о чем угодно. Для каждого отдельного клиента герой полностью меняет свой облик и манеру речи — этот талант пришел к нему еще из детства. Кроме того, Павлов наделен талантом эмпата — он довольно остро чувствует чужую ложь.

Медиатор - трейлер третьего сезона
Медиатор  трейлер третьего сезона
В ролях
В ролях
Дарья Мороз
Дарья Мороз
Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова
Дарья Мельникова
Дарья Мельникова
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Андрей Бурковский
Андрей Бурковский
Евгения Симонова
Евгения Симонова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
6.6 IMDb
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Сезоны
Медиатор - Сезон 1 Сезон 1
2021, 10 эпизодов
 
Медиатор - Сезон 2 Сезон 2
2021, 6 эпизодов
 
Медиатор - Сезон 3 Сезон 3
2024, 8 эпизодов
 
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