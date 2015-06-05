Пионеры-герои
– Ольга, Катя и Андрей давно приехали в Москву, они дружат со школы. Они вполне успешны. Ольга — актриса, Катя — работает в крупном PR-агентстве, Андрей политический аналитик. Они покупают машины, берут ипотеки, строят дачи. Живут как все. Но это не приносит им ни счастья, ни удовлетворения. Ощущение, «что все вроде нормально, но что-то не так» — лейтмотив жизни сегодняшних тридцатилетних. Их детство пришлось на советскую пору — когда дети мечтали о подвигах, верили в шпионов и светлое будущее, и никто не ожидал, что мечту о подвиге заменит мечта о стабильности. Люди больше не мечтают о великом. Они просто живут.
