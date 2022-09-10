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Киноафиша Сериалы Русалки

Русалки (2022 - …)

Русалки 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Кинопоиск HD
Стрим-сервис Wink
О чем сериал

Действие происходит в небольшом российском городке, где никогда ничего не происходит. Однако размеренная жизнь провинциальных жителей разрушается, когда выясняется, что в городе нашли труп молодой женщины. По всей видимости, это сестра следователя местного ОВД Риты Тихоновой, исчезнувшая много лет назад. Сотрудники правоохранительных органов приступают к расследованию, во время которого Рита узнает, что многого не знала о своих близких людях. Некоторые из них являются не теми, за кого их принимали.

Русалки - трейлер
Русалки
трейлер
В ролях
В ролях
Петр Федоров
Петр Федоров
Дарья Мороз
Дарья Мороз
Мераб Нинидзе
Мераб Нинидзе
Михаил Горевой
Михаил Горевой
Анна Цуканова-Котт
Анна Цуканова-Котт
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Русалки»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 сентября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Русалки - Сезон 1 Сезон 1
2022, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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