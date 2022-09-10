Действие происходит в небольшом российском городке, где никогда ничего не происходит. Однако размеренная жизнь провинциальных жителей разрушается, когда выясняется, что в городе нашли труп молодой женщины. По всей видимости, это сестра следователя местного ОВД Риты Тихоновой, исчезнувшая много лет назад. Сотрудники правоохранительных органов приступают к расследованию, во время которого Рита узнает, что многого не знала о своих близких людях. Некоторые из них являются не теми, за кого их принимали.