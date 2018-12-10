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Киноафиша Сериалы Чужая кровь

Чужая кровь (2018 - 2018)

Chuzhaya krov 18+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 16 часов 40 минут

О чем сериал

В начале 1970-х Зина была завидной невестой. В те годы в поселке Солнечное, где она проживала, разворачивались настоящие страсти. Видный партийный деятель Борис Горбатов делает девушке предложение, однако та отказывается стать его женой. Она собирается поступить по-своему и выйти замуж за цыгана Олеко. Однако в день их бракосочетания красавца-жениха забирает милиция. Он обвинен в краже лошадей, а за задержанием стоит Борис, желающий отомстить за выбор Зины. Чтобы любимый человек вышел на свободу, она соглашается на поставленный ультиматум и выходит за Горбатова. Брак никому не приносит счастья, к тому же через несколько месяцев девушка рожает сына от Олеко.

В ролях
В ролях
Карина Андоленко
Карина Андоленко
Виктор Добронравов
Виктор Добронравов
Павел Баршак
Павел Баршак
Александра Бортич
Александра Бортич
Роман Полянский
Роман Полянский
Екатерина Кузнецова
Екатерина Кузнецова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Сезоны
Чужая кровь - Сезон 1 Сезон 1
2018, 20 эпизодов
 
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