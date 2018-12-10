В начале 1970-х Зина была завидной невестой. В те годы в поселке Солнечное, где она проживала, разворачивались настоящие страсти. Видный партийный деятель Борис Горбатов делает девушке предложение, однако та отказывается стать его женой. Она собирается поступить по-своему и выйти замуж за цыгана Олеко. Однако в день их бракосочетания красавца-жениха забирает милиция. Он обвинен в краже лошадей, а за задержанием стоит Борис, желающий отомстить за выбор Зины. Чтобы любимый человек вышел на свободу, она соглашается на поставленный ультиматум и выходит за Горбатова. Брак никому не приносит счастья, к тому же через несколько месяцев девушка рожает сына от Олеко.