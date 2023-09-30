Откровенные истории: вышел новый трейлер сериала Дарьи Мороз «Секс. До и после»

Онлайн-кинотеатр Okko представил новый проморолик комедийно-драматического сериала «Секс. До и после», который является режиссерским дебютом актрисы Дарьи Мороз («Содержанки»).

Шоу будет представлять собой набор новелл с разными персонажами, но объединенных общей концепцией. В каждой из историй акцент будет сделан на том, что предшествует и следует за сексуальным взаимодействием между мужчинами и женщинами. Еще одним общим элементом для всех новелл будет бар «Лед», где проводят время действующие лица. Так, стендап-комик Клим (Григорий Калинин) выступает на сцене со своим материалом. Он замечает, что девушка Олеся (Анна Снаткина) равнодушна к его шуткам. За барной стойкой мужчина по имени Эдуард (Ян Цапник) угощает коктейлем раскованную Эльвиру (Евгения Дмитриева). Парень в исполнении Олега Гааса после викторины заводит знакомство с вегетарианкой (Дарья Верещагина). В баре работают администратор (Мороз), бармен (Вячеслав Чепурченко) и официантка (Виктория Агалакова).

Каждая новелла будет состоять из двух половин: в одной будет показано то, что происходит до секса между героями, а во второй — то, что имеет место после.

В исполнительском ансамбле также задействованы Никита Кологривый, Гоша Куценко, Елена Подкаминская, Ангелина Стречина, Сергей Горошко, Игорь Верник, Ксения Теплова, Светлана Иванова и другие.

На Okko «Секс. До и после» выйдет 12 октября.