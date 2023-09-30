Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дурные деньги" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Откровенные истории: вышел новый трейлер сериала Дарьи Мороз «Секс. До и после»

Откровенные истории: вышел новый трейлер сериала Дарьи Мороз «Секс. До и после»

30 сентября 2023 10:07
Откровенные истории: вышел новый трейлер сериала Дарьи Мороз «Секс. До и после»

В баре «Лед» и спальнях происходит масса интересного.

Онлайн-кинотеатр Okko представил новый проморолик комедийно-драматического сериала «Секс. До и после», который является режиссерским дебютом актрисы Дарьи Мороз («Содержанки»).

Шоу будет представлять собой набор новелл с разными персонажами, но объединенных общей концепцией. В каждой из историй акцент будет сделан на том, что предшествует и следует за сексуальным взаимодействием между мужчинами и женщинами. Еще одним общим элементом для всех новелл будет бар «Лед», где проводят время действующие лица. Так, стендап-комик Клим (Григорий Калинин) выступает на сцене со своим материалом. Он замечает, что девушка Олеся (Анна Снаткина) равнодушна к его шуткам. За барной стойкой мужчина по имени Эдуард (Ян Цапник) угощает коктейлем раскованную Эльвиру (Евгения Дмитриева). Парень в исполнении Олега Гааса после викторины заводит знакомство с вегетарианкой (Дарья Верещагина). В баре работают администратор (Мороз), бармен (Вячеслав Чепурченко) и официантка (Виктория Агалакова).

Каждая новелла будет состоять из двух половин: в одной будет показано то, что происходит до секса между героями, а во второй — то, что имеет место после.

В исполнительском ансамбле также задействованы Никита Кологривый, Гоша Куценко, Елена Подкаминская, Ангелина Стречина, Сергей Горошко, Игорь Верник, Ксения Теплова, Светлана Иванова и другие.

На Okko «Секс. До и после» выйдет 12 октября.

Фото: Онлайн-кинотеатр Okko
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Киллер Лиам Нисон сражается с террористами в трейлере триллера «Последний наемник» Киллер Лиам Нисон сражается с террористами в трейлере триллера «Последний наемник» Читать далее 29 сентября 2023
Одна ночь в Нью-Йорке: Киноафиша приглашает на показ фильма «Иди ко мне, детка!» Одна ночь в Нью-Йорке: Киноафиша приглашает на показ фильма «Иди ко мне, детка!» Читать далее 29 сентября 2023
Откровенные истории: вышел новый трейлер сериала Дарьи Мороз «Секс. До и после» Откровенные истории: вышел новый трейлер сериала Дарьи Мороз «Секс. До и после» Читать далее 30 сентября 2023
Начались съемки приключенческого фильма «Последний Ронин» с Юрием Колокольниковым Начались съемки приключенческого фильма «Последний Ронин» с Юрием Колокольниковым Читать далее 29 сентября 2023
Что смотреть на выходных: спин-офф «Пацанов», «Синий жук» от DC и целых четыре новых фильма Уэса Андерсона Что смотреть на выходных: спин-офф «Пацанов», «Синий жук» от DC и целых четыре новых фильма Уэса Андерсона Читать далее 29 сентября 2023
Мальчик выживает среди диких льдов в трейлере приключенческой драмы «Дух Байкала» Мальчик выживает среди диких льдов в трейлере приключенческой драмы «Дух Байкала» Читать далее 29 сентября 2023
«Пила 10» получила на Rotten Tomatoes высочайшую оценку среди всех частей франшизы «Пила 10» получила на Rotten Tomatoes высочайшую оценку среди всех частей франшизы Читать далее 29 сентября 2023
Питер Динклэйдж устраивает кровавую бойню в тизере ремейка «Токсичного мстителя» Питер Динклэйдж устраивает кровавую бойню в тизере ремейка «Токсичного мстителя» Читать далее 30 сентября 2023
Что смотреть в октябре: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах Что смотреть в октябре: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах Читать далее 1 октября 2023
Попытка не пытка: история о том, как заржавела «Пила» Попытка не пытка: история о том, как заржавела «Пила» Читать далее 30 сентября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше