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Киноафиша Новости Пикантные новеллы от Дарьи Мороз: вышел тизер-трейлер сериала «Секс. До и после»

Пикантные новеллы от Дарьи Мороз: вышел тизер-трейлер сериала «Секс. До и после»

11 сентября 2023 14:31
Пикантные новеллы от Дарьи Мороз: вышел тизер-трейлер сериала «Секс. До и после»

Кроме самой Мороз, в шоу сыграли Яна Кошкина, Гоша Куценко, Елена Подкаминская и другие именитые артисты.

В рамках фестиваля «Новый сезон», проходящего в Сочи, онлайн-кинотеатр Okko презентовал первый трейлер интригующего сериала «Секс. До и после», который является режиссерским дебютом известной актрисы Дарьи Мороз («Содержанки», «Медиатор»). Предстоящее шоу будет являть собой сборник новелл, в которых акцент будет сделан не на сексе как таковом, а на его предпосылках и последствиях.

Так, в одной из историй молодой мужчина соглашается зачать ребенка вместе со своей лучшей подругой, но выясняется, что парень становится жертвой хитроумного плана. По сюжету другой новеллы, убежденная веганка задается вопросом, не идет ли секс наперекор ее принципам. Еще одна новелла повествует о том, как едва познакомившиеся мужчина и женщина заводят жаркую дискуссию о феминизме. Чтобы разрешить спор, герои решат заняться сексом: женщина намерена показать, что ни в коем случае не останется ничем обязанной мужчине.

В многочисленном актерском составе задействованы Гоша Куценко, Яна Кошкина, Ян Цапник, Елена Подкаминская, Игорь Миркурбанов, Павел Чинарев, Ангелина Пахомова, Наталья Рогожкина, Анна Снаткина, Константин Юшкевич, Григорий Калинин, а также сама Дарья Мороз. Точная дата премьеры пока не анонсирована, но сериал должен выйти до конца текущего года.

Фото: Онлайн-кинотеатр Okko
Елена Королева
Елена Королева
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