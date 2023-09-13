Объявлены победители второго фестиваля российских онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

На сочинском горном курорте «Роза Хутор» прошел второй фестиваль отечественных онлайн-кинотеатров «Новый сезон», где были презентованы новые проекты таких сервисов, как Okko, Premier, KION, Start, Wink, «Кинопоиск» и «Иви». По итогам голосования, в котором приняли участие зрители, были выявлены тройки победителей в четырех основных категориях.

Так, самым ожидаемым фильмом была признана романтическая комедия Сергея Ильина «Страсти по Матвею». Второе и третье место в этой секции заняли, соответственно, картины «Единица Монтевидео» Татьяны Лютаевой и «Лунатики» Юрия Мороза.

Самым ожидаемым сериалом было выбрано криминальное шоу Жоры Крыжовникова «Слово пацана» с Иваном Янковским в главной роли. На втором месте расположился сериал Дарьи Мороз «Секс. До и после», тогда как третью строчку заняло «Черное облако» Карена Оганесяна.

В актерских категориях «Герой «Нового сезона» и «Героиня «Нового сезона» были отмечены Денис Власенко («Страсти по Матвею»), Иван Янковский («Слово пацана»), Алексей Гуськов («Золотое дно»), Виктория Исакова («Лунатики»), Мария Мацель («Черное облако»), Валери Зоидова («Страсти по Матвею»), Анастасия Красовская («Слово пацана») и Юлия Снигирь («Золотое дно»). В секции «Открытие «Нового сезона» победила режиссер и актриса Дарья Мороз («Секс. До и после»).

В ходе фестиваля также были показаны многие другие примечательные сериалы. Среди них можно выделить футуристическую комедию «Кибердеревня», экранизацию рассказов Кира Булычева «Очевидное невероятное», криминальную драму «Прелесть» во главе с Филиппом Янковским и Олегом Меньшиковым, авантюрную комедию «Пять копеек», комедию о стендапе с Юрием Стояновым и Глебом Калюжным «Трепачи», драмеди «Кеша должен умереть», зажигательную комедию о золотом автомобиле «Лада Голд», российский аналог «Наследников» под названием «Золотое дно», а также сериал о подростках «Плакса» от солиста «Руки Вверх!» Сергея Жукова.