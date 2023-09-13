Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неудержимые 4" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Объявлены победители второго фестиваля российских онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

Объявлены победители второго фестиваля российских онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

13 сентября 2023 09:39
Объявлены победители второго фестиваля российских онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

Путем голосования были определены самые ожидаемые фильмы и сериалы.

На сочинском горном курорте «Роза Хутор» прошел второй фестиваль отечественных онлайн-кинотеатров «Новый сезон», где были презентованы новые проекты таких сервисов, как Okko, Premier, KION, Start, Wink, «Кинопоиск» и «Иви». По итогам голосования, в котором приняли участие зрители, были выявлены тройки победителей в четырех основных категориях.

Так, самым ожидаемым фильмом была признана романтическая комедия Сергея Ильина «Страсти по Матвею». Второе и третье место в этой секции заняли, соответственно, картины «Единица Монтевидео» Татьяны Лютаевой и «Лунатики» Юрия Мороза.

Самым ожидаемым сериалом было выбрано криминальное шоу Жоры Крыжовникова «Слово пацана» с Иваном Янковским в главной роли. На втором месте расположился сериал Дарьи Мороз «Секс. До и после», тогда как третью строчку заняло «Черное облако» Карена Оганесяна.

В актерских категориях «Герой «Нового сезона» и «Героиня «Нового сезона» были отмечены Денис Власенко («Страсти по Матвею»), Иван Янковский («Слово пацана»), Алексей Гуськов («Золотое дно»), Виктория Исакова («Лунатики»), Мария Мацель («Черное облако»), Валери Зоидова («Страсти по Матвею»), Анастасия Красовская («Слово пацана») и Юлия Снигирь («Золотое дно»). В секции «Открытие «Нового сезона» победила режиссер и актриса Дарья Мороз («Секс. До и после»).

В ходе фестиваля также были показаны многие другие примечательные сериалы. Среди них можно выделить футуристическую комедию «Кибердеревня», экранизацию рассказов Кира Булычева «Очевидное невероятное», криминальную драму «Прелесть» во главе с Филиппом Янковским и Олегом Меньшиковым, авантюрную комедию «Пять копеек», комедию о стендапе с Юрием Стояновым и Глебом Калюжным «Трепачи», драмеди «Кеша должен умереть», зажигательную комедию о золотом автомобиле «Лада Голд», российский аналог «Наследников» под названием «Золотое дно», а также сериал о подростках «Плакса» от солиста «Руки Вверх!» Сергея Жукова.

Фото: пресс-служба фестиваля «Новый сезон»
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Джейсон Момоа и Патрик Уилсон спасают Атлантиду в первом трейлере «Аквамена 2» Джейсон Момоа и Патрик Уилсон спасают Атлантиду в первом трейлере «Аквамена 2» Читать далее 14 сентября 2023
Леонардо ДиКаприо разрывается между долгом и любовью в новом трейлере «Убийц цветочной луны» Леонардо ДиКаприо разрывается между долгом и любовью в новом трейлере «Убийц цветочной луны» Читать далее 13 сентября 2023
Семья берет под опеку медвежонка в трейлере семейного фильма «Я — медведь» Семья берет под опеку медвежонка в трейлере семейного фильма «Я — медведь» Читать далее 13 сентября 2023
Вуди Аллен представляет: Киноафиша приглашает на показ фильма «Великая ирония» Вуди Аллен представляет: Киноафиша приглашает на показ фильма «Великая ирония» Читать далее 14 сентября 2023
Джон Дэвид Вашингтон оказывается в эпицентре войны с ИИ в финальном трейлере «Создателя» Джон Дэвид Вашингтон оказывается в эпицентре войны с ИИ в финальном трейлере «Создателя» Читать далее 14 сентября 2023
«Улетный микс» Ганна и меломанство Тарантино: 5 режиссеров с крутым музыкальным вкусом «Улетный микс» Ганна и меломанство Тарантино: 5 режиссеров с крутым музыкальным вкусом Читать далее 14 сентября 2023
Бенедикт Камбербэтч играет в карты в трейлере «Чудесной история Генри Шугара» Уэса Андерсона Бенедикт Камбербэтч играет в карты в трейлере «Чудесной история Генри Шугара» Уэса Андерсона Читать далее 14 сентября 2023
Вышел трейлер мультфильма «Смешарики снимают кино» Вышел трейлер мультфильма «Смешарики снимают кино» Читать далее 13 сентября 2023
Тест: кто ты из сериала «Ван-Пис»? Тест: кто ты из сериала «Ван-Пис»? Читать далее 14 сентября 2023
Стартовали съемки сериала «Чистые» о тайнах и пороках Петербурга начала XX века Стартовали съемки сериала «Чистые» о тайнах и пороках Петербурга начала XX века Читать далее 14 сентября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше