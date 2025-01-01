Меню
Ева Грин
Награды
Награды и номинации Евы Грин
Награды и номинации Евы Грин
Золотой глобус 2016
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Восходящая звезда
Победитель
