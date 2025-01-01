Меню
Персоны
Дженнифер Джейсон Ли
Награды
Награды и номинации Дженнифер Джейсон Ли
Jennifer Jason Leigh
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Дженнифер Джейсон Ли
Оскар 2016
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 2001
Золотая камера
Номинант
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Золотой глобус 1994
Special Award
Победитель
Золотой глобус 2016
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA 2016
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1993
Special Volpi Cup
Победитель
MTV Movie & TV Awards 1993
Лучший злодей
Победитель
