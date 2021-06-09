«Неспящие»: Рецензия Киноафиши

Главная героиня новой ленты Марка Расо («Копенгаген», «Кодахром») — бывшая военнослужащая Джилл (суровая Джина Родригес — Джейн Виллануэва из сериала «Девственница»). Она работает охранником в некоем медицинском центре. Зарплата здесь не ахти, поэтому в качестве подработки Джилл приторговывает просроченными «колесами», которые продает наркоторговцам на районе. Также у девушки есть дочь и сын, правда видеться с ними она может ограниченное время: опека над детьми у ее матери (Фрэнсис Фишер — Элис в «Непрощенном» Клинта Иствуда).

Что именно произошло с Джилл, сюжет не поясняет (это первая, но, увы, не последняя сценарная условность, к которой зритель или привыкнет, или будет воспринимать в штыки). Известно, что во время службы героиня Родригес была санинструктором в составе специального отряда, куда входили и ученые — например, эксперт по сну майор Мерфи в исполнении Дженнифер Джейсон Ли (Дейзи Домерг из «Омерзительной восьмерки»). После увольнения в запас именно Мерфи помогла Джилл устроиться на работу в медцентр.

Лента Марка Расо в первой половине может казаться довольно скупой на детали. Историю подают достаточно широкими мазками, не вдаваясь в подробности. Вот Джилл везет в школу детей, с которыми не очень хорошо налажена коммуникация, — авария, отключение электричества на всей планете, близость смерти. Персонаж Родригес не теряет самообладания (да здравствует военные муштра и дисциплина), пытаясь держать «руку на пульсе».

Неспящие

Сценарий не блещет объяснениями от слова «совсем». Что за отключение электричества? По всей планете началась война? Это китайцы? Это инопланетяне? Почему все вдруг перестали спать? Эти и другие вопросы не будут давать покоя серому веществу среднестатистического зрителя до самого финала. Если мир без электричества представить достаточно нетрудно (спасибо за это сериалу «Революция» от Эрика Крипке), то манипуляции со сном являются скорее фундаментом для хорроров (например, «Инсомнии» Густаво Эрнандеса), нежели сценарием постапокалипсиса.

С другой стороны, направление в последние годы имеет ярко выраженную тенденцию. В постапокалипсисе, по версиям разных кино- и сериальных вселенных, люди и заражались неизвестным вирусом («Ходячие мертвецы»), и не могли смотреть на монстров («Птичий короб»), и слепли («Слепота»), и должны были вести себя максимально тихо («Тихое место»). Словом, допустить, что по какой-то неведомой причине 99% людей не смогут заснуть, можно. Примечательно, что дочь главной героини сюжет превращает в избранную — она спать может.

На маленькую и робкую Матильду (Ариана Гринблатт — юная Гамора в ленте «Мстители: Война бесконечности») обрушивается все и вся — от местного пастора, который пытается уберечь ее от воинствующих прихожан, у которых едет крыша от недосыпа, до зловещих военных, в центр к которым и направляются Джилл с дочерью и сыном. Во второй половине история напоминает классический постапокалиптический роуд-муви вроде «Дороги» или «Книги Илая». Увы, по прошествии времени коммуникация у семейки никак не ладится. Диалоги выглядят максимально блекло и нескладно, будто перед нами абсолютно чужие друг другу люди, а не одна семья.

Неспящие

Возможно, сценаристы пытались таким образом донести, что даже пресловутый конец света порой не может стать причиной для укрепления социальных связей? Допустим, что так. Однако терпит бедствие и «корабль» мотивации героев. Пока главная героиня думает о гнетущем будущем — периоде, когда она умрет, а ее дочь (возможно, единственная на планете, кто способен спать) останется жить — ее дети преисполнены надеждой на светлое будущее, в котором мудрые взрослые (военные в связке с учеными) непременно найдут лекарство от неизвестного недуга, причем не абы когда, а буквально со дня на день.

Казус в том, что отсутствие сна влияет на организм крайне разрушительно в довольно сжатые сроки. Начиная от галлюцинаций, заканчивая нервными срывами — в общем, долго человек не протянет, и счет действительно идет не на недели или месяцы, а на дни. События «Неспящих» происходят в рамках одной календарной недели. Так что конфликт поколений (здесь не такой выраженный, но все-таки имеющий место быть) вроде как проявляется, но к какому-либо компромиссу или, напротив, провокации, не приходит, оставаясь незавершенным — как, впрочем, и многие другие побочные сюжетные линии фильма.

«Неспящие» — неординарная научная фантастика, в которой хороша идея, дающая толчок основной истории. Но методы, с помощью которых повествование наполняется фактурой, не так удачны, как кажется на первый взгляд. За эффектными стычками с антагонистами и рьяным, неспящим (извините за каламбур) материнским инстинктом, вследствие наличия которого Джилл оберегает детей, не скрывается ни философских размышлений, ни эпичности происходящего. Фильм цепляется за частную историю, которую довольно трудно объективизировать и сделать универсальной. Однако некоторые визуальные решения вкупе с актерами, которые стараются представить в кадре объемных персонажей, достойны внимания.