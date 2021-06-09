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Неспящие Неспящие
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Awake

Неспящие, 2021

2021 / США
4.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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У Джилл Адамс (Джина Родригес) наконец-то подходит к концу ночная смена, поэтому она направляется к своей маме Дорис, чтобы забрать сына Ноя и дочь Матильду домой. Взяв детей, она внезапно попадает в аварию, из-за чего машина оказывается в озере, и Матильда чудом не уходит на дно вместе с автомобилем. Тем временем полиция сообщает, что все машины неисправны, а электричество пропало. Добравшись до больницы, Джилл обнаруживает, что везде царит хаос. Оказывается, что все пациенты, которые лежали в коме каким-то образом пришли в себя. Выйдя из клиники, Джилл вместе с детьми возвращается в дом Дорис, где она им любезно разрешает переночевать. Всю ночь Джилл пытается уснуть, но у нее ничего не выходит. Она медитирует и даже по совету Дорис занимается йогой, но ничего не помогает. Тем временем Ной признается матери, что у него тоже никак не получается уснуть. Списав все на пережитый за день стресс, мать и сын решают понаблюдать за звездами в надежде хоть немного успокоиться.

Отправляясь на очередную смену, Джилл с удивлением замечает, что не спит весь район. На работе она узнает от психиатра Мерфи (Дженнифер Джейсон Ли), что отключилась абсолютно вся техника. Джилл интересуется у коллег, что происходит с человеком, если он долго не спит. Правда в том, что любой человек не протянет долго без сна: он попросту умрет от усталости. Но что делать, если на планете все бодрствуют, а через несколько дней умирают? Однако все же находятся те, кто каким-то образом может погрузиться в сон. И одна из них – маленькая Матильда.

В мае 2019 года стало известно, что актриса Джина Родригес присоединилась к касту фильма, режиссером картины назначен Марк Расо, а дистрибьютором будет стриминговый сервис Netflix. 

Режиссер Марк Расо выступил также сценаристом картины совместно с Джозефом Расо.

В августе 2019 года появилась информация, что в актерском составе фильма задействованы Дженнифер Джейсон Ли, Ариана Гринблатт, Финн Джонс, Шамир Андерсон, Фрэнсис Фишер, Люсиус Хойос и Гил Беллоуз.

Съемки фильма начались в августе 2019 года. 

Актриса Джина Родригес приобрела популярность благодаря главной роли в комедийном сериале «Девственница Джейн».

Это будет второй фильм, в котором актрисы Дженнифер Джейсон Ли и Джина Родригес снялись вместе, после их первой работы в фантастическом триллере «Аннигиляция» 2017 года.

Продюсерами фильма выступили Пол Шифф, Марк Гордон, Джош Филлипс, Мэтт Джексон, Грег Пуарье, Марк и Джозеф Расо, а Джина Родригес и Уитни Браун стали исполнительными продюсерами. 

Это уже третья совместная работа над полнометражным фильмом для оператора Алана Пуна и режиссера Марка Расо. Ранее она уже трудились над фильмами «Копенгаген» и «Кодахром».

Марк Расо является канадским режиссером и совладельцем продюсерской компании Fidelio Films. Он стал известен благодаря своему полнометражному фильму под названием «Копенгаген», который повествует о 30-летнем мужчине по имени Уильям, случайно завязавшем интрижку с несовершеннолетней девушкой Эффи. Данная работа стала победителем на фестивале Slamdance в 2014 году. Также он является режиссером фильма «Кодахром».

В результате глобальной катастрофы перестают работать электронные приборы и люди теряют способность спать. Мир погружается в хаос. Только у Джилл, бывшей военнослужащей с непростым прошлым, возможно, есть ключ к спасению — ее собственная дочь.

4.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 9 июня 2021
Премьера в мире 9 июня 2021
Возраст 18+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Марк Расо
В ролях
Дженнифер Джейсон Ли
Дженнифер Джейсон Ли
Фрэнсис Фишер
Джина Родригез
Джина Родригез
Барри Пеппер
Барри Пеппер
Шамир Андерсон
Шамир Андерсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Неспящие 2 постера
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Главная героиня новой ленты Марка Расо («Копенгаген», «Кодахром») — бывшая военнослужащая Джилл (суровая Джина Родригес — Джейн Виллануэва из сериала «Девственница»). Она работает охранником в некоем медицинском центре. Зарплата здесь не ахти, поэтому в качестве подработки Джилл приторговывает просроченными «колесами», которые продает наркоторговцам на районе. Также у девушки есть дочь и сын, правда видеться с ними она может…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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