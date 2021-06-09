Неспящие, 2021

У Джилл Адамс (Джина Родригес) наконец-то подходит к концу ночная смена, поэтому она направляется к своей маме Дорис, чтобы забрать сына Ноя и дочь Матильду домой. Взяв детей, она внезапно попадает в аварию, из-за чего машина оказывается в озере, и Матильда чудом не уходит на дно вместе с автомобилем. Тем временем полиция сообщает, что все машины неисправны, а электричество пропало. Добравшись до больницы, Джилл обнаруживает, что везде царит хаос. Оказывается, что все пациенты, которые лежали в коме каким-то образом пришли в себя. Выйдя из клиники, Джилл вместе с детьми возвращается в дом Дорис, где она им любезно разрешает переночевать. Всю ночь Джилл пытается уснуть, но у нее ничего не выходит. Она медитирует и даже по совету Дорис занимается йогой, но ничего не помогает. Тем временем Ной признается матери, что у него тоже никак не получается уснуть. Списав все на пережитый за день стресс, мать и сын решают понаблюдать за звездами в надежде хоть немного успокоиться.

Отправляясь на очередную смену, Джилл с удивлением замечает, что не спит весь район. На работе она узнает от психиатра Мерфи (Дженнифер Джейсон Ли), что отключилась абсолютно вся техника. Джилл интересуется у коллег, что происходит с человеком, если он долго не спит. Правда в том, что любой человек не протянет долго без сна: он попросту умрет от усталости. Но что делать, если на планете все бодрствуют, а через несколько дней умирают? Однако все же находятся те, кто каким-то образом может погрузиться в сон. И одна из них – маленькая Матильда.