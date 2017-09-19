«Хорошее время»: Рецензия Киноафиши

Братья навсегда

Дотошный врачеватель человеческих душ проводит тестирование Ника (Бен Сэфди). Пареньку задают вопрос за вопросом, а он должен озвучивать свои ассоциации с названными предметами и еще докладывать специалисту об истоках каждой обозначенной связи. Мужчина увлечен опросом и, по всей видимости, намерен любезно выведать все, что только можно достать из недр памяти молодого человека, хоть одинокая слеза уже успела оставить след на щеке его подопечного. А вот брату Ника его слезы причиняют боль, он манерно врывается в кабинет и забирает родственника домой – плевал он на возгласы седовласого старца, Конни (Роберт Паттинсон) лучше знает, что его умственно отсталому брату надо. Дальше последуют ограбление банка, арест испуганного Ника и отчаянные попытки Конни вытащить его из-за решетки. Вовлечет в свои дела разошедшийся пацан и истеричную блондинку (Дженнифер Джейсон Ли), на многое готовую ради него.

Кадр из фильма «Хорошее время»

«Хорошее время» ‒ многослойный чарующий криминальный триллер от братьев Сэфди, режиссеров предельно жесткой драмы «Бог знает что» о жизни наркоманки, перманентно ищущей денег, дозу и страдающей от больной любви к такому же, как она, наркозависимому парню. В новом фильме братьев представлены приблизительно сутки из жизни героя Роберта Паттинсона (плюс финальная сцена), но они достаточно красноречивы, чтобы не просто обрисовать контур характера персонажа и окружающих его людей, а буквально отчеканить эмоционально насыщенные портреты знакомых Конни, жалких и обреченных, как и он сам. Роберт Паттинсон играет совсем не слащавого паренька, берегущего честь смолоду. Поступки, совершаемые Конни, чем бы они вызваны ни были, порядочными не назовешь, но если эти сутки из его жизни режиссеры нарекли «Хорошим временем», то остается только содрогаться от мысли о том, что значится в календаре до и после них.

Кадр из фильма «Хорошее время»

Внимание Сэфди обращено на тех, кому стабильность может только сниться, и, как бы персонажам их фильма счастливой жизни ни хотелось, грязь окружающего мира уже давно превратилась в трясину и затягивает их еще сильнее с каждым движением. Безудержные попытки Конни вызволить брата из заточения (то больничного, то тюремного и т.д.) подобны конвульсиям. Бессмысленность и отчаянность его поступков – демонстрация того, что общепринятые нравственные ориентиры для парня не работают. Если обратиться к метафоре дороги, то на пути Конни вроде бы и стоят дорожные знаки, регулирующие движение, но он на них не обращает внимания и с остервенением летит прямо в пропасть – вдруг получится перескочить, и за ней, на противоположной стороне его ждет какая-то другая, лучшая жизнь, ведь дорога, по которой он блуждает в ночи в компании опасных знакомых, не похожа на «идеальную» проезжую часть.

Кадр из фильма «Хорошее время»

«Хорошее время» также история братской любви и поддержки. Какими бы нелепыми ни были действия Конни, им все же движет любовь к Нику. Он видит в брате не пациента специализированных учреждений, а союзника, пусть даже и нуждающегося в дополнительной поддержке и заботе. Конечно, это не значит, что Сэфди с пеной у рта скандируют лозунги, обличающие работников соц. служб и медицинских учреждений. «Хорошее время», как, кстати, и «Бог знает что», не скатывается до крикливого провозглашения избитых истин и бездумного навязывания криминальной романтики. Сэфди не выходят с распечатанными в дорогой типографии плакатами, чтобы в который раз обличить несправедливость общественного порядка. «Хорошее время» с его немного неоновой эстетикой, светом от телевизоров, вывесок закусочных и лампочек в парке аттракционов больше всматривается в людей и в их судьбы, а не смакует чужие пороки.

Елена Громова

В российском прокате с 28 сентября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Хорошее время»