«Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»»: Рецензия Киноафиши

Омерзительная семёрка в четырёх комнатах

Все любят Тарантино. Нет, не так. Все, кто собирается идти на фильм «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»», скорее всего любят Тарантино. И не важно, что чёрные кровавые комедии с двуличными персонажами и загадочными чемоданчиками снимались и раньше. Квентин Тарантино довёл этот жанр до совершенства, с которым мы теперь вынуждены сравнивать все последующие картины. И уже не так уж важно, вдохновлялся ли на самом деле Дрю Годдард «Омерзительной восьмёркой», «Четырьмя комнатами», «Криминальным чтивом» и в целом тарантиновским взглядом на кинематограф. Важно, как мы, зрители будем смотреть на приключения в отеле «Эль Рояль».

Кадр из фильма «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»»

«Эль Рояль» - странное сооружение на границе двух штатов: Калифорнии и Невады. Когда-то оно гудело от роя звёзд, которые просаживали здесь свои деньги. Но сейчас, в 1969 году, это место настолько дешёвое, что здесь останавливается клубная чернокожая певица Дарлин, которой не хватает денег на жильё в городе. Одновременно с ней заселяются агент по продаже пылесосов, священник и хипповатая девица. Каждый по своему делу. Но именно это случайное пересечение увеличит стоимость номера за одну ночь с восьми долларов до… чьей-то жизни.

Кадр из фильма «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»»

Первый же сравнительный раунд с тарантиновским кино «Эль Рояль» с треском проигрывает. От этого фильма, судя по трейлеру, ожидаешь большей динамики и жести. И немного больше дурацких совпадений. Но заявленный хронометраж - почти два с половиной часа (столько же идёт драматико-космический «Человек на Луне», с которым «Отель» одновременно выходит в прокат) - уже заставляет усомниться в скорости повествования. А когда фильм заканчивается, вместо восторга «Как он это делает?!» приходит ощущение невероятной утомлённости «Наконец-то это закончилось». Но, возможно, именно в этом и есть новаторство Годдарда, который бросает вызов демонстрации подонков как обаятельнейших героев, которым в итоге зрители хотят подражать в жизни. Смерть каждого вызывает не столько изумление, сколько облегчение: ещё минус один. Ещё минус 20 минут фильма.

Кадр из фильма «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»»

Впрочем, не такие уж эти два двадцать утомительные, если, например, смотреть на интерьеры или играть с самим собой в угадайку, кто когда выстрелит. Отель «Эль Рояль» - место прекрасное, даже изысканное, хоть и пребывает в первой стадии декаданса. Разрезанный видимой границей на два штата даже в якобы никому не нужной подсобке, он представляет собой отличный образец американского китча 60-х годов. Хрустальные люстры и музыкальный автомат не спорят между собой, как и графины с виски удачно смотрятся рядом с лежалыми сэндвичами. Простенькие номера на самом деле отлично продуманы по цветам. Это готовые открытки, какими торгуют на заправках. Сине-фиолетовая Невада оттеняет тёплую золотисто-оранжевую Калифорнию. И даже обидно осознавать, что скоро все эти тщательно подогнанные детали зальёт кровью.

Кадр из фильма «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»»

А то, что зальёт, это точно. Здесь даже тюфячкового вида портье прячет под стойкой какой-то секрет. И мы, наученные папой Квентином, изначально не ведёмся на его очаровательную робость. Льюис Пуллман в итоге оказывается ярчайшей звездой «Эль Рояль» несмотря на то, что его окружают и мощный Джефф Бриджес, и демонический Джон Хэмм, и дерзкая Дакота Джонсон в обтягивающем топе, и торс Криса Хэмсворта. С торсом тут вообще отдельная история. Мы, конечно, помним, что Хэмсворт - бог в одной из киновселенных, но цветокорректоры в «Эль Рояль», видимо, для создания ретроэффекта чуть переборщили с блюром. И этот самый торс, а Хэмсворт в принципе не застегивает рубашку в этом фильме, из торса Тора превратился в торс Кена: кукольно, глянцево безупречный. А что до способностей Криса играть плохишей, по «Эль Рояль» судить сложновато. Всё равно в этом фильме изначально в игру заложена огромная порция фарса. Тут можно поманерничать, чем Хэмсворт явно с удовольствием занимается.

Бриджес в кадре сидит с таким видом, как будто он добровольно отдал ту роль в «Восьмёрке» Курту Расселу. Он уверен и точен в каждой реплике, но едва ли показывает на экране что-то новое. Хотя мы от него ничего нового и не ждём, так ведь, потому что любим этот образ. Самой безликой в этих интерьерах оказывается Дакота Джонсон. Но ей и не надо, у неё скоро «Суспирия» выходит. Вот там она покажет, какая она актриса!

Кадр из фильма «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»»

Историю каждого персонажа, каждой комнаты, режиссер и одновременно сценарист Дрю Годдард рассказывает как положено в таких фильмах-кроссоверах: короткими главками, где зрители видят одни и те же события с разных ракурсов - глазами каждого из персонажей. Визуально, повторюсь, «Эль Рояль» выполнен отменно. Это же, кстати, касается операторской работы, за неё отвечает Шеймас МакГарви (две номинации на «Оскар», если что). Круговые панорамы по холлу: зрителю ведь хочется осмотреться. Удачная игра с зеркалами Гезелла - по сути окнами в чужую жизнь. А это первое появление Хэмсвотра в контровом розоватом свете… Он центрует своих героев, но делает это совершенно не похожим на симметричные расцвеченные кадры из «Гранд-отеля «Будапешт»». Он не лезет камерой в глаза актёрам, оставляя даже на крупном плане место для размытой рамки роскошного интерьера, в котором разворачиваются события.

Кадр из фильма «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»»

Ну, и финальный аккорд этого сравнительного анализа - музыкальное сопровождение. 60-е ещё долго будут поставлять мировому кинематографу мелодии, застревающие в головах покрепче сюжетов картин, в которых они звучат. И за что можно сказать Годдарду спасибо, так это за то, что он даёт послушать практически все песни до конца. Большинство из них ещё не успели раскрутиться, так что у альбома под названием «OST Bad Times at the El Royale» есть неплохие шансы на продажу в iTunes. Но одну песню всё же хочется выделить. Потому что здесь налицо попытка перебить кровавую славу «Stuck in the middle with you» и звучит эта попытка крайне грубо, нарочито. Может ещё дело в том, что «Hush» от Deep Purple в принципе выбивается из общей музыкальной картины «Отеля». И при этом кажется не осознанным стилистическим приёмом, а обычной авторской ошибкой.

Кадр из фильма «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»»

В общем, хита в жанре чёрной криминальной комедии в ретроантураже у Дрю Годдарда не получилось. Получилось тщательно и качественное сделанное подражание, а может реверанс, а может, он вообще не специально, но уж слишком много совпадений. Однако ценителям жанра «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»» посоветовать можно. Здесь хватает интриги. Стиля. Лиц. Не хватает лишь драйва. Но может автор так видит?

Вероника Скурихина

В российском прокате с 11 октября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»»