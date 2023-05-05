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Киноафиша Новости Джефф Бриджес согласился бы сняться в сиквеле «Большого Лебовски»

Джефф Бриджес согласился бы сняться в сиквеле «Большого Лебовски»

5 мая 2023 15:35
Джефф Бриджес согласился бы сняться в сиквеле «Большого Лебовски»

Актер также признался, что не верит в то, что братья Коэн возьмутся за разработку продолжения.

Джефф Бриджес заявил о том, что согласился бы вернуться к роли Чувака в потенциальном сиквеле «Большого Лебовски» (1998), если бы за проект взялись создатели оригинала Итан Коэн и Джоэл Коэн. В новом интервью для журнала People актер сказал:

«Если бы братья приняли в этом участие, я бы, конечно, согласился. Братья загадочны и полны сюрпризов. Никто не знает, что у них на уме. И именно потому, что они так полны сюрпризов, я не думаю, что они сделают сиквел. Но опять же, они полны сюрпризов, поэтому, возможно, они удивят меня и все же сделают это».

Бриджес также сообщил, что ему сложно поверить, что со дня премьеры «Большого Лебовски» прошло уже 25 лет:

«Я так горжусь тем, что являюсь частью этого фильма. Какая же это хорошая картина. Когда мне говорят, что она вышла 25 лет назад, я отвечаю: «Да ладно. Я не могу в это поверить. Такое чувство, что это было, может быть, пять лет назад, но 25? Я не могу в это поверить».

Актер добавил:

«Фильмы чем-то похожи на детей: они заставляют человека видеть все в перспективе. Они дают ему понять, как быстро летит время. Не успеете оглянуться, а вашему ребенку уже шесть месяцев, а еще через мгновение — 16 лет. С фильмами происходит так же».

Кроме Бриджеса, главные роли в «Большом Лебовски» исполнили Бен Газзара («Премьера»), Джон Гудман («Воспитание Аризоны»), Джулианна Мур («Все еще Элис») и Стив Бушеми («Чудотворцы»). Фильм повествует о бездельнике по прозвищу Чувак (Бриджес), вся жизнь которого состоит из игры в боулинг и выпивки. Но эта беззаботная жизнь оказывается под угрозой, когда группа бандитов по ошибке принимает героя за однофамильца-миллионера, избивают его и портят его любимый ковер.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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