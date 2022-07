«Безумный спецназ»: Рецензия Киноафиши

В оригинале фильм пенсильванского актера Гранта Хеслова называется отнюдь не «Безумный спецназ», а «Мужики, которые пялятся на коз(лов)» (The Men Who Stare at Goats). Разумеется, российский прокатчик при всем желании не мог позволить себе буквальный перевод, ибо в противном случае кинотеатры были бы запружены толпами зоофилов, рвущихся увидеть то самое, заветное. А так все зоофилы остались дома – смотреть по телевизору свою любимую передачу «В мире животных». К тому же и ценители прекрасного, привыкшие созерцать на стендах в фойе разнообразные плакаты, оказались спасены от оскорбительной звучности слова «козел», которое в русском языке – в отличие от английского – является по преимуществу ругательным (выражение to play the goat (оно же to act the goat) – буквально: «изображать из себя козла» – означает всего-навсего «валять дурака»).

Коз(л)ы в фильме и вправду есть. Настоящие, не метафорические. На них долго-долго смотрят усатые мужики в защитной форме, чтобы они, коз(л)ы то есть, издохли от телепатического внушения. Так выглядит секретный испытательный полигон американской армии. То, что на нем творится, резюмируется словосочетанием «молчание козлят», а для пущей художественной убедительности извращенно сравнивается с классическими литературными образцами: «Я – как тот парень, который убил чайку и потом таскал ее труп на шее». На полигоне выращиваются «воины-джедаи», они же «дальновидцы», они же «первое поколение новой армии Земли». Выращиваются эти воины по полной программе New Age: танцы, цветы, амфетамины, бельгийские вафли и прочие средства усиленной боевой подготовки. Недаром разработчик программы, сподобившийся озарения после того, как выпал из вертолета во Вьетнаме, – сам прошел через «групповую ваннотерапию», «первобытный армрестлинг» и «лечебное промывание толстой кишки». Все эти процедуры довольно быстро убедили его в том, что «воин-джедай идет по пути великих пророков мира: Лао-цзы, Христа и Уолта Диснея» (а как мы помним из 61-й главы «Кода да Винчи» Дэна Брауна, не вошедшей, к несчастью, в одноименное кино, старина Уолт Дисней в образах Белоснежки, спящей красавицы и Микки-Мауса восславил Еву, Марию Магдалину и вообще священное женское начало, добавим мы уже от себя). В свою очередь, новообретенное джедайское знание невероятно помогло самому засекреченному подразделению вооруженных сил США во всех его начинаниях – от ловли генерала Норьеги при помощи актрисы Анджелы Лэнсбери и до перестрелок между американскими охранными фирмами на иракских бензозаправках.

В основу сценария этого почти манифеста легла книга британца Джона Ронсона, ответственного, в частности, за произведения со столь характерными названиями, как Tottenham Ayatollah и Kidneys for Jesus, а также In the Satanic Shadowy Elite (в рамках сериала The Secret Rulers of the World) и Psychic Foot-Soldiers (это уже в рамках сериала The Crazy Rulers of the World). Собственно, одной из новелл последнего телепродукта как раз и стали в 2004 году The Men Who Stare at Goats («Мужики, которые пялятся на коз(лов)»), актерскими и продюсерскими стараниями Джорджа Клуни перебравшиеся с телевидения на большой экран и явившие на нем всю зловещую суть Пентагона в ярком свете нескрываемой правды.

Vlad Dracula