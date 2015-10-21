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Дочь - трейлер
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Дочь. Трейлер

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Дата публикации: 21 октября 2015
Дочь – Возвращение домой не бывает простым. Приехав после многолетнего отсутствия в небольшой австралийский городок, Кристиан узнаёт, что его отец женится на женщине сильно моложе себя, а также закрывает свою лесопилку – единственное крупное предприятие в округе, обеспечивавшее рабочие места местным жителям.  Один из оставшихся без работы сотрудников – Оливер, и Кристиана связывает с ним старая дружба. Этим узам, впрочем, предстоит пройти серьёзное испытание на прочность после того, как Кристиан случайно узнаёт семейный секрет, который может больно ударить по семье Оливера и в особенности по его дочери Хедвиг. По мотивам пьесы Генрика Ибсена «Дикая утка».
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6.6 Дочь
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