«Мой друг мистер Персиваль»: Рецензия Киноафиши

Персиваль — имя самого маленького героя романа Уильяма Голдинга «Повелитель мух». «Он был самым маленьким, но всё равно не сломался», — так объясняет выбор прозвища для своего питомца герой фильма «Мой друг мистер Персиваль». Но что если копнуть глубже? Лента выходит в широкий прокат в условиях крайне суженных кинозалов. Прокатчики по-взрослому пожимают плечами: за всё уже заплачено. Маленькое кино для маленьких, в первую очередь, зрителей проходит проверку на прочность. И тут на сцену выхожу я: у этого фильма есть все шансы выжить, если вы сами не побоитесь сходить на него. Потому что на фоне крайне необычной дружбы развивается классическая история отцов и детей. Причём в нескольких поколениях. Отличный повод поговорить друг с другом и вместе сделать одно хорошее дело — поддержать отважного пеликана и его мальчика.

Тем более что российскую публику с Мистером Персивалем связывает личная история. Мы же во всём иностранном любим искать русский след? Так вот, в 1977 году на Московском кинофестивале именно экранизация той же самой австралийской повести Колина Тиле «Штормик и мистер Персиваль» получила награду как лучший семейный фильм. Но для тех, у кого ретро не в почёте, в новой версии «Персиваля» и картинка чудо как хороша, и пара узнаваемых лиц в кадре найдётся, и история разбавлена реалиями сегодняшнего мира.

Мой друг мистер Персиваль

Зачин у новой сказки такой: некий успешный бизнесмен в летах (Джеффри Раш) приезжает на совещание в свою компанию, которая пытается построить завод на месте некоего природно ценного места. Его внучка, экологическая активистка, требует от деда остановить компанию. Она уже не разговаривает с коммерчески настроенным отцом, зятем Раша, и вот-вот вспылит на деда. Дед, как и положено, начинает на ночь глядя рассказывать внучке сказку о своём детстве, где были и экологическая проблема, и душевная дружба, и проблемы с отцом…

Джеффри Раш, очевидно, понадобился режиссёру Шону Ситу, чтобы привлечь к фильму побольше внимания. Оскароносный австралиец до ужаса похож тут на Вернера Херцога и, в общем-то, ничего не делает, только ходит по дому, песку, задумчиво смотрит вдаль и с хитрым прищуром кидает пару реплик внучке. Но поскольку основная история в картине представлена объёмно и качественно, претензий к этому свадебному генералу нет никаких. Поддержка маленьких проектов такими актёрами — почёт и для них самих.

Мой друг мистер Персиваль

Куда больше присутствия в кадре получил Джай Кортни. Актёра не раз обвиняли в «бревнизме» (теперь, после выхода «Пиноккио», это официальное заболевание), но когда ему не нужно играть сурового спасителя планеты и сражаться за место на мировом экране с Томом Харди, этот австралиец оказывается на своём месте. Угрюмый? Да. Но живой. Да и как можно быть «не живым», когда рядом бегает талантливый и трогательный Финн Литтл и просто обалденный пеликан.

Да-да, Мистер Персиваль — это пеликан. Понятно, звучит немного абсурдно и комично, особенно если учесть, что между этим и другим «птичьим» релизом кинокомпании «Пионер» — «Расправь крылья» — прошло 2 месяца. Но «Мистер Персиваль» — история, полная локального очарования. А мы-то знаем, что у этих австралийцев там всё вверх ногами. Так что дружить с пеликаном получается вполне убедительно. Хотя орнитологи могут поспорить на предмет дрессируемости этих птиц.

Мой друг мистер Персиваль

Фильм условно можно разделить на две части. И обе они сшиты по классическим лекалам. Но, если уж переходить на портную лексику, это не Zara, перешивающая Saint Laurent, это локальное ателье, которое уже добрую сотню лет шьёт добротные костюмы, учитывая особенности фигуры каждого заказчика. И вот сейчас заказчиком стали дети. Или их взволнованные родители, которые хотят, чтобы у сегодняшнего поколения 6+ были такие же добрые и поучительные фильмы, как были у них самих. Первая часть чётко посвящена самопожертвованию и ответственности. Маленький Майкл вынужденно живёт в изоляции с отцом-рыбаком, переживает потерю матери и в итоге находит себя в том, что сам способен позаботиться о ком-то. А точнее об осиротевших пеликанятах. В формате старой доброй нарезки под приятную мелодию мальчик, его отец и внезапный друг из аборигенов выращивают и выпускают на волю трёх озорных огромных птиц. Эта часть жизнерадостная, полная понятного юмора и того самого «ожившего» Джая Кортни. Вторая уже сталкивает героев с жестокой реальностью: охотники пытаются отстоять своё право стрелять в птиц рядом с их уютным гнездовьем, ребёнок не в силах им помешать, и должно произойти чудо, чтобы на Остров Пеликанов обратили внимание власти. Здесь кино меняет интонацию и вводит зрителей в резонанс с главным героем, который полон иррационального ужаса от несправедливости и постоянного ожидания потери. Кто-то скажет, что это манипуляция: фильм действительно провоцирует если не на слёзы, то на комок в горле точно. Но как ещё объяснить ребёнку, что в мире бывает не только солнечно? Только через сопереживание. И с этим дебютант Финн Литтл справляется на отлично.

Мой друг мистер Персиваль

Но что в этом фильме действительно поражает, так это птицы. Точнее сам Мистер Персиваль, который на самом деле пеликан. В смысле, он не нарисован! Может, это и есть главное объяснение, как актёрам удавалось быть такими правдоподобными? Ведь рядом с этой птицей, кажется, невозможно подделать эмоции. Нелепая на первый взгляд, она в движении и повадках кажется умной и в какой-то мере человечной. Это самая сильная сторона картины, которая, повторюсь, по своей структуре не способна удивить ничем, кроме как самой историей. Никто не обязан знать австралийскую повесть или видеть фильм 1977 года. Я вот не знала.

Но есть у этого фильма ещё один вечно важный, но сейчас особенно острый пласт (интересно, пласты вообще бывают острыми?). В который раз он противопоставляет человеческую жажду наживы сохранению природы. К подобной схеме уже прибегал другой австралиец, документалист Дэймон Гамо. Его недавний фильм «2040: Будущее ждёт» тоже обращается в первую очередь к детям. Показывает их мечты о чистом море, поющих птичках, зелёных лугах и чтобы все-все были здоровы. «Мистер Персиваль», кроме этого, сообщает, что подобная проблема — противостояние — была всегда. И если одному мальчику и одному пеликану удалось переломить ситуацию, не имея в руках даже мобильного телефона, то что можешь сделать ты, современный малыш?

Мой друг мистер Персиваль

Семейное кино как оно есть. «Мой друг мистер Персиваль» может стать отличным другом любого современного ребёнка, как в своё время им становились «Белый клык», «Бетховен», «Лесси», «Рождённая свободной», «Освободите Вилли», «Бэйб»... Список можно продолжать ещё долго. Надо лишь показать.

Вероника Скурихина