«Последний портрет»: Рецензия Киноафиши

В процессе невозможного

В 1964 году в Париже Джеймсу Лорду (Арми Хаммер) посчастливилось познакомиться с Альберто Джакометти (Джеффри Раш) и его братом (Тони Шэлуб). Художник, чьи работы высоко ценились уже тогда, изъявляет желание написать портрет Джима. От столь лестного предложения грех отказываться, и журналист соглашается позировать, не подозревая о том, каким длительным и психологически тяжелым процессом может оказаться создание портрета. Изначально Джакометти говорил, что ему потребуется всего один-два дня для работы, но проходит больше недели, а он все не отпускает свою новую «жертву». Джеймс уже устал откладывать вылет в Нью-Йорк, но и сбежать от художника, увлеченного написанием портрета, молодой мужчина не в силах.

Кадр из фильма «Последний портрет»

Наблюдение за работой и жизнью Джакометти в «Последнем портрете» для Стэнли Туччи становится удобным поводом еще раз поговорить об искусстве, о творчестве и муках, связанных с ним, – темах избитых, но привлекательных. Режиссер подбирает смелые, лаконичные и удивительно деликатные тона для написания своего портрета знаменитого художника. Непростые отношения с женой (Сильви Тестю) и встречи с молодой любовницей (Клеманс Поэзи) на глазах обиженной супруги Туччи показывает с позиции Джима – человека, очарованного творчеством своего нового друга и его яркой личностью, но сочувствующего женщине, вынужденной находиться на периферии внимания мужа. В таком взгляде нет жестокости к Аннетт, и напыщенного возмущения поведением художника тоже нет – Стэнли Туччи словно сам стесняется, что их семейная драма стала объектом пристального изучения для биографов Джакометти. Тем не менее противопоставление Аннетт и Каролины в его фильме оказывается важным штрихом в попытке хотя бы вскользь обозначить отношение художника к быту и к бесконечному, полному срывов и сомнений поиску вдохновения.

Кадр из фильма «Последний портрет»

Джакометти в блестящем исполнении Джеффри Раша лихо заявляет, что любой портрет принципиально не может быть завершен. Судя по тому, как часто прекрасный лик Арми Хаммера замазывается на холсте, начало написания портрета тоже стоит под большим вопросом. Джакометти не пытается добиться фотографического сходства работ с моделями, но он ясно осознает и то, что не может полностью передать свое видение ни в скульптуре, ни в портрете. Иными словами, художник не вступает в отчаянную борьбу с фотокамерой, стараясь запечатлеть на холсте каждую ресничку позирующего, и находится в безвыходном положении, потому что не властен над своими полотнами и не знает, какой именно мазок приблизит портрет хоть на миг к тому, что открыто его взору.

Кадр из фильма «Последний портрет»

Разглядывание модели в «Последнем портрете» похоже на работу врача ‒ не то патологоанатома, не то психиатра. Но у Стэнли Туччи художник не единственный, чей взгляд мы встречаем. Не стоит забывать о том, что Джим тоже внимательно всматривается в портретиста. Арми Хаммер не просто сочувственно вздыхает, глядя на бедняжку Аннетт, ‒ тексты Джеймса Лорда о Джакометти легли в основу сценария. Журналист, позировавший прославленному художнику, фактически тоже нарисовал его портрет, но не красками, конечно, а словами. Туччи показывает два способа изображения жизни и человеческой души – один с помощью кисти, другой - слов, и каждый из них в XX-XXI веках уже не посягает на привилегию отражать мир с единственно правильной точки зрения. «Последний портрет», кстати, тоже попытка, в чем-то схожая с усилиями Джакометти и Лорда, но осуществленная уже на языке кино, и все, что художник с экрана говорит о портрете, вполне можно отнести и к ленте Стэнли Туччи, утонченной и ироничной.

Елена Громова

В российском прокате с 18 января 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Последний портрет»