Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Джеффри Раш
Награды
Награды и номинации Джеффри Раш
Geoffrey Rush
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Джеффри Раш
Оскар 1997
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 2011
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 2001
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1999
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1997
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2018
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2011
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1999
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
BAFTA 2011
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Лучшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2004
Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Аниме «Стометровка» произвело фурор в Японии — скоро доберется и до нас: тот случай, когда проект можно и нужно смотреть с детьми
Кинокритику Роджеру Эберту было трудно угодить, но эти 5 научно-фантастических фильма сумели: поставил им высшую оценку
Комедия «Уволить Жору»: Козловский в новом трейлере охотится за Галустяном — но все идет не по плану
Бесследно пропала целая семья: 5 фильмов об исчезнувших людях с надеждой на счастливый финал
И треснул мир напополам: американцы испытывали испанский стыд из-за 1 сцены «Ночного дозора» - им показали измененную версию
Гроб, порт, кладбище, Устинов: зря выключили «Константинополь» после первых серий – финал вытянул сериал на оценку 4+
«Будете изнывать от нетерпения»: первые отзывы уже намекают — у «Злой: Часть 2» сильная сторона всего одна, и это не сценарий
Отрезанные гениталии, кринж и укусы голого Кологривого: 3 сезон «Метода» первые зрители назвали кровавым детским утренником
Волан-де-Морт не просто так получил змеиноподобное лицо: Нагайна сыграла ключевую роль в его возрождении — но откуда она вообще взялась?
Измена, рак и монастырь: счастливая жизнь Копосовой из «Следа» разрушилась в один момент
«Бесславные ублюдки» так и не получили сиквел, и теперь Netflix это исправит: в главной роли – звезда «Мастера и Маргариты» Локшина
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667