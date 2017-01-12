Калифорнийский дорожный патруль
– Полицейские Джон Бейкер и Фрэнк Пончерелло — вместе патрулируют улицы города на мотоциклах. Получив по рации сигнал от диспетчера, они отправляются на место происшествия, чтобы спасти жителей города от очередного преступника или опасного нарушителя. Казалось бы, их работа давно стала рутиной и потеряла все прелести, но абсолютная противоположность характеров напарников и их разные предпочтения во всем нередко ставят главных героев в нелепые и даже комичные ситуации. Кроме того, регулярно подшучивая друг на другом, друзья не забывают и о взаимовыручке.
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