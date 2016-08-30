Очень плохие мамочки
– Идеальная мать, прекрасная жена, хорошая домохозяйка с успешной карьерой… Но стоит немного расслабиться, как тебе сразу напоминают о твоих обязанностях. Почему только мужчины имеют право развлекаться? Сколько же можно это терпеть?! Пора команде отчаянных мамочек пустится во все тяжкие.
Рекомендую к просмотру
Если хочется отключить голову и не думать ни о чем- фильм то, что нужно!
Организация пресс-показа - на уровне, как всегда: все очень стилизованно, как отметили гости показа, перфоманс настроил на фильм :)
Так что... Если у вас есть друзья, которые любят юморить и Милу Кунис, берите их и покупайте билеты на этот фильм, он точно придется вам по вкусу! :))
Да ещё с какой комедии: американской и от создателей Мальчишника в Вегасе.
И ремарка "от таких то создателей" тут определяет весь фильм: очень сильно видны все клише подобных лент, клише самих авторов, и даже есть послевкусие, что где-то я уже этот сюжет видел... Но, большое НО, сами авторы и не говорят, что снимали что-то новое, они снимали комедию про матерей, как им живётся на белом свете, и, надо сказать, у них получилось хорошо.
Пусть фильм изобилует пошлыми шутками, но они не режут слух, не режут глаз, конечно для тех, кто такой юмор переносит :) Да, можно подумать, хэй это очередная тупая американская комедия! И да оболочка у неё такая, да, но суть фильма довольно хороша, пусть и проста.
Суть фильма показать, как тяжело мамам, что они задолбались от материнства, и сейчас и тогда это дико выматывает. Нынче ещё общество отовсюду кричит: {здесь важный пафосный дикторский голос} мать должна быть идеальной, должна и работать и за детьми приглядывать и то и сё и пятое и десятое. И Плохие мамочки это пошловато юморной выкрик, как тяжело нынче быть мамой.
А самое удивительное, тепло ламповое, что снят он мужьями таких вот мам :) Ещё бы по дому помогали, было бы вообще замечудно ;) Так что берите подруг, всех подруг, друзей, мам и пап и бегите смотреть как себя ведут плохие мамочки и что им за это будет :) Только у подруг и друзей посмотрите паспорт, чтоб им было 18+ 🍻
А ещё небольшой не сюжетный спойлер: в русской локализации наши доблестные переводчики запихали в шутку про игил титр, что игил запрещённая организация. На миг фильм стал политической сатирой на наше масс медиа, правительство, государство и тд :))) капитаны очевидность они
лично я, не считаю этот фильм комедией! скорее драма!
не обошлось в фильме без слов "жопа","мошонка", ну и что-то там с язычком!
а у них что и правда такие собрания в школе???
оценка 2(два)! из 10ти!
после титров было интересно посмотреть и сильно это удивило что вставку сделали! как актрисы сидят со своими настоящими мамами и делятся воспоминаниями
