Очень плохие мамочки - дублированный трейлер 2
Киноафиша Трейлеры Очень плохие мамочки. Дублированный трейлер 2

Очень плохие мамочки. Дублированный трейлер 2

Дата публикации: 9 августа 2016
Очень плохие мамочки – Идеальная мать, прекрасная жена, хорошая домохозяйка с успешной карьерой… Но стоит немного расслабиться, как тебе сразу напоминают о твоих обязанностях. Почему только мужчины имеют право развлекаться? Сколько же можно это терпеть?! Пора команде отчаянных мамочек пустится во все тяжкие.
SKY 30 августа 2016, 14:16
Оценка
Посмотрели на пресс-показе, веселый фильм) Реально в стиле Мальчишника в Вегасе)
Рекомендую к просмотру
30 августа 2016, 14:16 Ответить
Artem Petrov 30 августа 2016, 17:26
Класный фильм, особенно понравился организованный фуршет и всякие приколюхи для гостей, ходите в кино друзья)
30 августа 2016, 17:26 Ответить
Сергей V 30 августа 2016, 18:21
"Мамочки" дают жару! Зал хохотал на пресс-показе, кто не был на показе в ЛенДоке - гоу, в кинотеатры!
30 августа 2016, 18:21 Ответить
kateweekly 30 августа 2016, 18:35
Крутой фильм. Хотите от души посмеяться - идите на него)
30 августа 2016, 18:35 Ответить
Ирина Самойлова 30 августа 2016, 18:35
Похохотать можно! 🙆
30 августа 2016, 18:35 Ответить
Мария Мироненко 30 августа 2016, 18:41
Юмор, конечно, американский, совсем не тонкий, на любителя...:) НО
Если хочется отключить голову и не думать ни о чем- фильм то, что нужно!
Организация пресс-показа - на уровне, как всегда: все очень стилизованно, как отметили гости показа, перфоманс настроил на фильм :)
Так что... Если у вас есть друзья, которые любят юморить и Милу Кунис, берите их и покупайте билеты на этот фильм, он точно придется вам по вкусу! :))
30 августа 2016, 18:41 Ответить
Валентин 30 августа 2016, 18:54
Моя первое рецензионное впечатление и сразу, как говорится в омут с головой, со сложного, с комедии.
Да ещё с какой комедии: американской и от создателей Мальчишника в Вегасе.
И ремарка "от таких то создателей" тут определяет весь фильм: очень сильно видны все клише подобных лент, клише самих авторов, и даже есть послевкусие, что где-то я уже этот сюжет видел... Но, большое НО, сами авторы и не говорят, что снимали что-то новое, они снимали комедию про матерей, как им живётся на белом свете, и, надо сказать, у них получилось хорошо.
Пусть фильм изобилует пошлыми шутками, но они не режут слух, не режут глаз, конечно для тех, кто такой юмор переносит :) Да, можно подумать, хэй это очередная тупая американская комедия! И да оболочка у неё такая, да, но суть фильма довольно хороша, пусть и проста.
Суть фильма показать, как тяжело мамам, что они задолбались от материнства, и сейчас и тогда это дико выматывает. Нынче ещё общество отовсюду кричит: {здесь важный пафосный дикторский голос} мать должна быть идеальной, должна и работать и за детьми приглядывать и то и сё и пятое и десятое. И Плохие мамочки это пошловато юморной выкрик, как тяжело нынче быть мамой.
А самое удивительное, тепло ламповое, что снят он мужьями таких вот мам :) Ещё бы по дому помогали, было бы вообще замечудно ;) Так что берите подруг, всех подруг, друзей, мам и пап и бегите смотреть как себя ведут плохие мамочки и что им за это будет :) Только у подруг и друзей посмотрите паспорт, чтоб им было 18+ 🍻
А ещё небольшой не сюжетный спойлер: в русской локализации наши доблестные переводчики запихали в шутку про игил титр, что игил запрещённая организация. На миг фильм стал политической сатирой на наше масс медиа, правительство, государство и тд :))) капитаны очевидность они
30 августа 2016, 18:54 Ответить
Инга Сулим 30 августа 2016, 19:26
Фильм то что надо после тяжелого трудового дня! Заставляет посмеяться от души. А нашим российским мамочкам советую посмотреть, может кто-то найдет в главных героинях частичку себя)
30 августа 2016, 19:26 Ответить
lyzmaksim 31 августа 2016, 10:46
Смешно, местами даже очень. Рекомендую. Рад что успел посмотреть раньше всех! Теперь все завидуют.
31 августа 2016, 10:46 Ответить
Андрей 4 сентября 2017, 10:14
Оценка
очередной "шедевр" америкосовского юмористического кинематографа!
лично я, не считаю этот фильм комедией! скорее драма!
не обошлось в фильме без слов "жопа","мошонка", ну и что-то там с язычком!
а у них что и правда такие собрания в школе???
оценка 2(два)! из 10ти!
после титров было интересно посмотреть и сильно это удивило что вставку сделали! как актрисы сидят со своими настоящими мамами и делятся воспоминаниями
4 сентября 2017, 10:14 Ответить
6.6 Очень плохие мамочки
Очень плохие мамочки комедия, 2016, США
