Холодное сердце 3, 2025

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Постер мультфильма Холодное сердце 3
Киноафиша Фильмы Холодное сердце 3

Холодное сердце 3

, 2026
Frozen III
США / приключения, анимация, комедия
Пойду 19
Не пойду 0
Постер мультфильма Холодное сердце 3
Пойду 19
Не пойду 0

В ролях

Джонатан Грофф
Джонатан Грофф
Kristoff
Кристен Белл
Кристен Белл
Anna
Джош Гад
Джош Гад
Olaf
Идина Мензел
Идина Мензел
Elsa
Режиссер Дженнифер Ли, Марк Смит
Сценарист Дженнифер Ли, Марк Смит
Композитор Кристен Андерсон-Лопес
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Год выпуска 2026
Премьера в мире 24 ноября 2027
Дата выхода
25 ноября 2027 Бразилия
25 ноября 2027 Германия
24 ноября 2027 Испания
24 ноября 2027 США
24 ноября 2027 Швеция 7
Производство Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Pictures
Другие названия
Frozen III, Frost 3, Frozen 3, Die Eiskönigin 3, Frost III, Kraina lodu 3, Nữ Hoàng Băng Giá 3, Ψυχρά κι ανάποδα 3, Залеђено краљевство 3, Замарожаныя 3, Крижане серце 3, Холодное сердце 3

Рейтинг мультфильма

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Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие комедии 
Обновлено 17 августа 2026
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Кадр из мультфильма «Холодное сердце» (2013)
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