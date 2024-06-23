Холодное сердце 3, 2025

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Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны»
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Холодное сердце 3
Холодное сердце 3
, 2026
Frozen III
США / приключения, анимация, комедия
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Пойду
19
Не пойду
0
В ролях
Джонатан Грофф
Kristoff
Кристен Белл
Anna
Джош Гад
Olaf
Идина Мензел
Elsa
Режиссер
Дженнифер Ли
,
Марк Смит
Сценарист
Дженнифер Ли
,
Марк Смит
Композитор
Кристен Андерсон-Лопес
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
США
Год выпуска
2026
Премьера в мире
24 ноября 2027
Дата выхода
25 ноября 2027
Бразилия
25 ноября 2027
Германия
24 ноября 2027
Испания
24 ноября 2027
США
24 ноября 2027
Швеция
7
Производство
Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Pictures
Другие названия
Frozen III, Frost 3, Frozen 3, Die Eiskönigin 3, Frost III, Kraina lodu 3, Nữ Hoàng Băng Giá 3, Ψυχρά κι ανάποδα 3, Залеђено краљевство 3, Замарожаныя 3, Крижане серце 3, Холодное сердце 3
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Обновлено 17 августа 2026
Отзывы о мультфильме
User
23 июня 2024, 10:48
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Новости о мультфильме
30 марта 2026 17:00
В «Холодном сердце 3» начнут с хэппи-энда: чья свадьба будет главной и при чем тут Олаф
Раскрыты некоторые подробности сюжета.
12 августа 2024 11:33
Проекты студии Pixar, «Аватар 3», «Холодное сердце 3» и другое: что анонсировали на D23
Концепт-арты, тизеры, постеры и синопсисы.
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