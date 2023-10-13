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Щенячий патруль. Фильм
PAW Patrol: The Mighty Movie
Щенячий патруль. Фильм, 2023
2023 / США
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Жанр:
боевик
приключения
анимация
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Напомним
о выходе в прокат
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
13 октября 2023
Режиссер
Кэллан Брукнер
В ролях
Тайлер Перри
Дэкс Шепард
Тараджи П. Хенсон
Ким Кардашьян
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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