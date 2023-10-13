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Щенячий патруль. Фильм
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Щенячий патруль. Фильм, 2023

2023 / США
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Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 13 октября 2023
Режиссер
Кэллан Брукнер
Кэллан Брукнер
В ролях
Тайлер Перри
Тайлер Перри
Дэкс Шепард
Дэкс Шепард
Тараджи П. Хенсон
Тараджи П. Хенсон
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Щенячий патруль. Фильм 1 постер
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