Щенячий патруль. Фильм, 2023

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Постер мультфильма Щенячий патруль: Мегафильм
7.1
Киноафиша Фильмы Щенячий патруль: Мегафильм
7.1

Щенячий патруль: Мегафильм

, 2023
PAW Patrol: The Mighty Movie
США / боевик, приключения, анимация / 18+
Постер мультфильма Щенячий патруль: Мегафильм
7.1

О фильме

Волшебный метеор падает в Городе приключений и наделяет членов Щенячьего патруля сверхспособностями, тем самым превращая их в Мегащенков.

В ролях

Тайлер Перри
Тайлер Перри
Дэкс Шепард
Дэкс Шепард
Тараджи П. Хенсон
Тараджи П. Хенсон
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Дэн Дюран
Radio Announcer
Кристен Белл
Кристен Белл
Janet
Джеймс Марсден
Джеймс Марсден
Hank
Finn Lee-Epp
Ryder
Luxton Handspiker
Rubble
МакКенна Грейс
МакКенна Грейс
Skye
Кристиан Коррао
Marshall
Марсаи Мартин
Марсаи Мартин
Liberty
Режиссер Кэллан Брукнер
Сценарист Кэллан Брукнер, Боб Барлен, Shane Morris, Кит Чэпман
Композитор Пинар Топрак
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 31 октября 2023
Премьера в мире 21 сентября 2023
Дата выхода
21 сентября 2023 Австралия PG
28 сентября 2023 Австрия
28 сентября 2023 Азербайджан 6+
28 сентября 2023 Албания
28 сентября 2023 Американские Виргинские острова
29 сентября 2023 Ангола
11 октября 2023 Андорра
28 сентября 2023 Антигуа и Барбуда
28 сентября 2023 Аргентина
28 сентября 2023 Аруба
28 сентября 2023 Бахрейн
4 октября 2023 Бельгия 12
29 сентября 2023 Болгария
28 сентября 2023 Босния и Герцеговина
5 октября 2023 Бразилия L
13 октября 2023 Великобритания U
12 октября 2023 Венгрия 12
29 сентября 2023 Вьетнам
28 сентября 2023 Гайана
28 сентября 2023 Гватемала
28 сентября 2023 Германия 0
28 сентября 2023 Гонконг I
19 октября 2023 Греция
28 сентября 2023 Грузия PG
28 сентября 2023 Дания A
28 сентября 2023 Доминиканская Республика
27 сентября 2023 Израиль All
13 октября 2023 Индия
11 октября 2023 Индонезия
13 октября 2023 Ирландия PG
13 октября 2023 Исландия Unrated
11 октября 2023 Испания
12 октября 2023 Италия
28 сентября 2023 Казахстан 6+
29 сентября 2023 Канада PG
12 октября 2023 Кипр
29 сентября 2023 Китай
28 сентября 2023 Кувейт
28 сентября 2023 Кыргызстан
13 октября 2023 Латвия (none)
27 октября 2023 Литва
28 сентября 2023 Македония
28 сентября 2023 Малайзия
13 октября 2023 Мальта
28 сентября 2023 Мексика AA
28 сентября 2023 Молдавия
29 сентября 2023 Монголия
11 октября 2023 Нидерланды 6
29 сентября 2023 Норвегия
28 сентября 2023 ОАЭ 18TC
28 сентября 2023 Оман
28 сентября 2023 Панама
5 октября 2023 Перу
13 октября 2023 Польша
28 сентября 2023 Португалия
28 сентября 2023 Пуэрто-Рико PG
27 октября 2023 Румыния o.A.
29 сентября 2023 США PG
28 сентября 2023 Саудовская Аравия
28 сентября 2023 Сент-Китс и Невис
28 сентября 2023 Сербия
28 сентября 2023 Сингапур PG
28 сентября 2023 Словакия
5 октября 2023 Словения
29 сентября 2023 Таджикистан
12 октября 2023 Таиланд
29 сентября 2023 Тайвань
28 сентября 2023 Тринидад и Тобаго
29 сентября 2023 Турция
28 сентября 2023 Узбекистан
28 октября 2023 Украина
6 октября 2023 Финляндия Tulossa
11 октября 2023 Франция
28 сентября 2023 Хорватия
28 сентября 2023 Черногория
28 сентября 2023 Чехия
27 октября 2023 Швеция Btl
29 сентября 2023 Эстония
6 октября 2023 Южная Корея All
15 декабря 2023 Япония
Бюджет 40 387 500 CAD
Сборы в мире $205 098 869
Производство Spin Master Entertainment, Nickelodeon Movies, Paramount Pictures
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Рейтинг мультфильма

7.1
Оцените 22 голоса
5.9 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1712 В жанре «боевик»  380 В жанре «приключения»  365 В жанре «анимация»  243 В фильмах США  1038 В фильмах 2023 года  95
Обновлено 11 августа 2026

Отзывы зрителей о мультфильме Щенячий патруль: Мегафильм

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
По отзывам, фильм вызывает положительное впечатление: зрители отмечают увлекательную атмосферу хоррора и интерес к сюжету, а также приятное общее впечатление от просмотра. Нотки ностальгии по оригиналу сохраняются. Сильные стороны — атмосфера и понятная история; явных слабых мест в отзывах не отмечено. Подойдёт любителям хоррор и тем, кто ищет ностальгию по мультфильму.
Саммари составлено ИИ на основе 7 отзывов.
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