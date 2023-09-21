Щенячий патруль. Фильм, 2023

Волшебный метеор падает в Городе приключений и наделяет членов Щенячьего патруля сверхспособностями, тем самым превращая их в Мегащенков.
|21 сентября 2023
|Австралия
|PG
|28 сентября 2023
|Австрия
|28 сентября 2023
|Азербайджан
|6+
|28 сентября 2023
|Албания
|28 сентября 2023
|Американские Виргинские острова
|29 сентября 2023
|Ангола
|11 октября 2023
|Андорра
|28 сентября 2023
|Антигуа и Барбуда
|28 сентября 2023
|Аргентина
|28 сентября 2023
|Аруба
|28 сентября 2023
|Бахрейн
|4 октября 2023
|Бельгия
|12
|29 сентября 2023
|Болгария
|28 сентября 2023
|Босния и Герцеговина
|5 октября 2023
|Бразилия
|L
|13 октября 2023
|Великобритания
|U
|12 октября 2023
|Венгрия
|12
|29 сентября 2023
|Вьетнам
|28 сентября 2023
|Гайана
|28 сентября 2023
|Гватемала
|28 сентября 2023
|Германия
|0
|28 сентября 2023
|Гонконг
|I
|19 октября 2023
|Греция
|28 сентября 2023
|Грузия
|PG
|28 сентября 2023
|Дания
|A
|28 сентября 2023
|Доминиканская Республика
|27 сентября 2023
|Израиль
|All
|13 октября 2023
|Индия
|11 октября 2023
|Индонезия
|13 октября 2023
|Ирландия
|PG
|13 октября 2023
|Исландия
|Unrated
|11 октября 2023
|Испания
|12 октября 2023
|Италия
|28 сентября 2023
|Казахстан
|6+
|29 сентября 2023
|Канада
|PG
|12 октября 2023
|Кипр
|29 сентября 2023
|Китай
|28 сентября 2023
|Кувейт
|28 сентября 2023
|Кыргызстан
|13 октября 2023
|Латвия
|(none)
|27 октября 2023
|Литва
|28 сентября 2023
|Македония
|28 сентября 2023
|Малайзия
|13 октября 2023
|Мальта
|28 сентября 2023
|Мексика
|AA
|28 сентября 2023
|Молдавия
|29 сентября 2023
|Монголия
|11 октября 2023
|Нидерланды
|6
|29 сентября 2023
|Норвегия
|28 сентября 2023
|ОАЭ
|18TC
|28 сентября 2023
|Оман
|28 сентября 2023
|Панама
|5 октября 2023
|Перу
|13 октября 2023
|Польша
|28 сентября 2023
|Португалия
|28 сентября 2023
|Пуэрто-Рико
|PG
|27 октября 2023
|Румыния
|o.A.
|29 сентября 2023
|США
|PG
|28 сентября 2023
|Саудовская Аравия
|28 сентября 2023
|Сент-Китс и Невис
|28 сентября 2023
|Сербия
|28 сентября 2023
|Сингапур
|PG
|28 сентября 2023
|Словакия
|5 октября 2023
|Словения
|29 сентября 2023
|Таджикистан
|12 октября 2023
|Таиланд
|29 сентября 2023
|Тайвань
|28 сентября 2023
|Тринидад и Тобаго
|29 сентября 2023
|Турция
|28 сентября 2023
|Узбекистан
|28 октября 2023
|Украина
|6 октября 2023
|Финляндия
|Tulossa
|11 октября 2023
|Франция
|28 сентября 2023
|Хорватия
|28 сентября 2023
|Черногория
|28 сентября 2023
|Чехия
|27 октября 2023
|Швеция
|Btl
|29 сентября 2023
|Эстония
|6 октября 2023
|Южная Корея
|All
|15 декабря 2023
|Япония