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Постер к сериалу Женщина в доме напротив девушки в окне
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Киноафиша Сериалы Женщина в доме напротив девушки в окне
Женщина в доме напротив девушки в окне (2022 - …) The Woman In The House Across The Street From The Girl In The Window 18+
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 3 часа 20 минут
О чем сериал

Мини-сериал «Женщина в доме напротив девушки в окне» – это история о молодой женщине по имени Анна. Она постепенно сходит с ума. Сердце героини разбито, и дни идут бесконечной однообразной чередой. Пытаясь топить печаль в алкоголе, Анна проводит вечера у окна с бокалом вина. Она следит за тем, как жизнь движется мимо нее. Но все меняется, когда в дом напротив въезжает обаятельный мужчина с не менее симпатичной дочерью. Анне нравится этот человек, пока он не совершает убийство прямо на ее глазах... 

Женщина в доме напротив девушки в окне - дублированный трейлер
Женщина в доме напротив девушки в окне
дублированный трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кристен Белл
Кристен Белл
Том Райли
Том Райли
Шелли Хенниг
Шелли Хенниг
Камерон Бриттон
Камерон Бриттон
Мэри Холлэнд
Мэри Холлэнд
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Женщина в доме напротив девушки в окне - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
Создатели сериала «Женщина в доме напротив девушки в окне» не исключают выпуск второго сезона
Создатели сериала «Женщина в доме напротив девушки в окне» не исключают выпуск второго сезона
Кристен Белл пьет вино и расследует убийства в трейлере мини-сериала «Женщина в доме напротив девушки в окне»
Кристен Белл пьет вино и расследует убийства в трейлере мини-сериала «Женщина в доме напротив девушки в окне»
Какие сериалы выйдут в январе 2022: Киноафиша выбрала 11 главных премьер, которые нельзя пропустить
Какие сериалы выйдут в январе 2022: Киноафиша выбрала 11 главных премьер, которые нельзя пропустить
Слушать саундтрек сериала Женщина в доме напротив девушки в окне
Кадры из сериала
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