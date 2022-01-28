Мини-сериал «Женщина в доме напротив девушки в окне» – это история о молодой женщине по имени Анна. Она постепенно сходит с ума. Сердце героини разбито, и дни идут бесконечной однообразной чередой. Пытаясь топить печаль в алкоголе, Анна проводит вечера у окна с бокалом вина. Она следит за тем, как жизнь движется мимо нее. Но все меняется, когда в дом напротив въезжает обаятельный мужчина с не менее симпатичной дочерью. Анне нравится этот человек, пока он не совершает убийство прямо на ее глазах...